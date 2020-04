Indignación en las redes por el test de Covid-19 que Santiago del Moro se hizo en vivo

El programa de Telefe "Juntos podemos lograrlo" debutó este lunes por la noche y su conductor, Santiago del Moro, se realizó un test de Covid-19 en vivo y ésto causó indignación en las redes ya que no presentaba síntomas y muchos usuarios entendieron que se desperdició.

Más allá de contar con los testimonios de Susana Giménez y Natalia Oreiro, el programa que hace foco en el coronavirus y la cuarentena, tuvo su pico cuando el presentador se sometió a un control por parte del médico Guillermo Capuya.

Para la prueba se utilizó uno de los 170 mil tests que llegaron desde China y son denominados rápidos, ya que en 10 minutos se puede saber si una persona tiene coronavirus o no. Del Moro puso su dedo, se le extrajo una muestra de sangre, el médico colocó un reactivo y hubo que esperar.

El programa continuó mientras esperaban el resultado, que dio negativo. "No tengo ningún tipo de síntoma, me siento bien. Aunque por momentos me vuelvo paranoico y digo: ¿No lo tendré? El test es extremadamente simple, era lo que queríamos mostrar. No duele y tarda diez minutos nada más", explicó el conductor.

Casi al mismo tiempo las redes comenzaron a reflejar la indignación de los usuarios, quienes entendieron que se malgastó un test que podría haber sido utilizado por una persona con síntomas.

"No tenía síntomas. Sólo quería mostrarnos cómo se malgasta un test en plena pandemia. ¿Y si los usa el personal de salud?", escribió una usuaria. "Es todo lo que está mal. Se burla de la enfermedad, de los pacientes y de la población", sentenció otro. "Buenísimo como desperdician un test en TV para hacérselo a Del Moro en vivo y así hacer un show de todo esto. Me da entre vergüenza e indignación", afirmó una tercera televidente.

No tenía síntomas. Sólo quería mostrarnos como se malgasta un test en plena pandemia. El médico dijo que era un test que tenía de prueba. Y si los usa el personal de salud? pic.twitter.com/D3eOSXMAo4 — Graciela Moreno (@Gracielmoreno) April 21, 2020

El idiota de Del Moro, habrá pagado el test q se hizo en el circo..? — El Diego (@kassdiego) April 21, 2020

Santiago del Moro improvisando en vivo en la tv abierta, haciéndose un test de coronavirus (cuando las autoridades ya avisaron que no podrán hacerle a todos cuando esté el pico) es todo lo que está mal. Se burla de la enfermedad, de los pacientes y de la población. — Nicolas Marcolini (@NicoMarcolini) April 21, 2020