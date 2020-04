¡Nunca serán manipulados!: estos son los signos más rebeldes del zodíaco

Hay personas que no nacieron para seguir las reglas. Viven su libertad de manera total y no hay nadie que les pueda decir lo que tienen que hacer.

Son rebeldes en prácticamente todo lo que hacen, y si bien a veces esa palabra tiene una connotación negativa, no siempre pensar por su cuenta sin preguntar a nadie es malo. Mirá cuáles son los signos más rebeldes del zodíaco.

Acuario

La dificultad que tiene este signo para seguir las reglas impuestas viene de la mano de la confianza que tienen en sí mismos. Creen que la forma en la que hacen las cosas es la mejor posible, por lo que nunca aceptarán lo que le digan los demás, por más autoridad que tenga.

Aries

Si hay un signo que se caracteriza por ser cabeza dura, es Aries, y esto se nota al momento de hacer lo que le dicen. Si la idea que tienen en la cabeza no se condice con lo que le ordenan, no tendrá problema en ignorar al que habla y hacer todo según le parezca.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo simplemente no soportan que les digan qué hacer. Si hay que convencer a un cáncer de que haga algo, no es recomendable darle una orden directa, si no buscar otra estrategia para que piense que lo está haciendo por su propia voluntad.

Sagitario

El signo que más ama la independencia es también uno de los más rebeldes. Los sagitarianos son capaces de directamente dejar de lado el plan pautado para hacer las cosas a su manera, aunque enoje a sus jefes, amigos o familiares. Son ingobernables cuando se les mete una idea a la cabeza.