Las ópticas siguen sin ser "esenciales" y lo sufren miles de mendocinos

¿Qué pasa si, durante esta cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno, se nos rompen los únicos anteojos que tenemos? ¿O si ya tenemos que reemplazar nuestras lentes de contacto? O pongamos la situación más extrema aún: ¿Qué pasa si un médico, un enfermero o un chofer de ambulancia, quienes batallan día a día contra el coronavirus, se han quedado sin anteojos o lentes de contacto?

Lejos de querer generar alarma o causar preocupación, estas preguntas son las que cualquier mendocino que necesita correcciones en su visión y los protagonistas del amplio mundo de la salud visual no dejan de hacerse, ya que las ópticas continúan cerradas por no ser consideradas una actividad esencial durante este período de aislamiento social obligatorio por la pandemia de Covid-19.

Luego del decreto que impuso la cuarentena obligatoria, la cadena compuesta por pacientes con dificultades en la visión - oftalmólogos - ópticos contactólogos - laboratoristas de cristales quedó sorprendida al advertir que este ámbito de la salud quedó al margen de los servicios "indispensables" y, tras la reciente incorporación de actividades exceptuadas, una nueva exclusión fue demasiado para una actividad que, si bien está enmarcada entre las comerciales, en esencia es una prestación de salud.

"Nosotros no somos un comercio más, nosotros somos como una farmacia. Necesitamos estar habilitados por el ministerio de Salud y necesitamos un óptico contactólogo matriculado para poder atender. Se nos ha catalogado como un simple comercio y nosotros prestamos un servicio a la salud visual", aseguró Marcela Palpacelli, una experimentada contactóloga que tiene su local en Godoy Cruz.

Marcela Palpacelli es una reconocida y experimentada contactóloga de nuestra provincia

Marcela lleva 40 años en la profesión y su conocimiento en la materia permite entender las implicancias de que las ópticas permanezcan sin poder abrir durante tantos días, cuando son muchísimas las personas que necesitan distintos elementos para conservar una salud visual óptima y llevar una vida normal.

"Se me terminó el líquido, ¿qué hago?, mi nene no puede hacer las tareas, ¿cuándo van a abrir?", son algunas de las preguntas que las ópticas reciben a diario durante esta cuarentena, pero Marcela cuenta que este parate se torna mucho más complejo en personas que presentan alta corrección, quienes le confiesan que "no pueden manejarse tranquilamente ni dentro de su casa".

Con esta realidad encima, los ópticos y contactólogos de nuestra provincia no dudaron en hacer causa común y, a través de la Cámara que los nuclea, este jueves elevaron un escrito al gobierno pidiendo que se contemple la situación de miles de personas que necesitan contar con los servicios de las ópticas y se produzca la reapertura de las mismas cuanto antes.

"En el documento que recibió el vicegobernador (el gobernador Rodolfo Suarez estaba en Buenos Aires) está detallado un protocolo para poder atender y pedimos, por lo menos, que se contemple la atención en casos de urgencia o con horarios restringidos porque ¿cómo hago para probarle los anteojos a una persona y saber si le quedan bien o no? ¿O como, por ejemplo, tomo uno de los datos más importantes que es la distancia interpupilar?", explicó la contactóloga en diálogo con MDZ. Personas con lentes de contacto de corta renovación son algunas de las afectadas

Ópticas de provincias como Chaco, Corrientes, Salta y Neuquén ya lograron que los gobiernos comprendieran la situación de sus "clientes/pacientes" y pudieron reabrir sus puertas, mientras que Jujuy y Entre Ríos, al igual que Mendoza, ya presentaron pedidos formales con protocolos de atención para poder hacerlo y responder a la demanda que crece día a día.