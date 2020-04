Consejos para trabajar desde casa

Trabajar desde casa o el teletrabajo, como también se le conoce, no es nada nuevo ni muchos menos. Hace muchos años que esta modalidad de trabajo existe, gracias a las muchas alternativas que nos ofrecen la era digital y el Internet.

Pero hoy en día, en el marco de la pandemia mundial del COVID-19, esta forma de trabajar, al parecer, arropará a una gran parte de la población, ya sea de forma voluntaria o con cierta resistencia por un tiempo prolongado.

En este artículo se mencionarán algunos consejos para que esta práctica sea, no solo lo más eficiente, sino también lo más grata que pueda ser.

Estar en contacto directo con la empresa

Lo primero de todo es asegurarse de disponer de todas las herramientas que tienes cuando trabajas en la oficina.

Has de pensar que desde allí podrías tener conexiones a webs y servidores que desde tu casa no puedes, por lo que es interesante que uses una VPN como las que se pueden encontrar en vpnoverview.com para no tener limitaciones en este aspecto.

De esta forma no solo podrás tener acceso a las mismos lugares a los que puedes acceder desde una oficina, sino que además podrás trabajar de una forma más segura y no ver vulnerados tus archivos personales.

Imaginar que se debe ir a la oficina

Aún cuando no se vaya a salir de casa, se debe seguir la misma rutina empleada para ir a la oficina. De esta forma, la mente y el cuerpo se conectan con la idea de trabajar y producir y no tener una falsa impresión de tiempo libre.

Se debe colocar el despertador, quitar la pijama, dar una ducha, vestir apropiadamente y tomar un café para poner manos a la obra cuanto antes.

Establecer el plan del día

Para aprovechar mejor el día al trabajar desde casa, lo recomendable es tener definido el plan de acción. De esta forma, se pondrán manos a la obra de forma más rápida.

Se deben planificar, desde la noche anterior, las labores y solo dedicar unos minutos en la mañana a revisarlas y ajustar detalles. Es necesario respetar la programación establecida y evitar dejar tareas pendientes para no ocasionar retrasos.

Evitar las distracciones

En casa, y sobre todo al estar con otros miembros de la familia, los distractores suelen abundar más que en los entornos laborales. Establecer horarios específicos para trabajar y que el resto de la familia los conozca y los respete es fundamental.

De esta manera, se evitan las interrupciones constantes que hacen perder el hilo del trabajo y el tiempo que lleva retomar la concentración.

Asimismo, evitar las redes sociales y revisar el correo electrónico en momentos determinados del día, permitirá sacar mejor provecho al tiempo de trabajo.

Iniciar a primera hora

Uno de los más grandes retos del home office es iniciar la jornada de trabajo en las primeras horas del día y respetar el horario regular de trabajo.

Resulta muy tentador tomarse largas horas de desayuno o sucumbir a la pereza mañanera. Por lo tanto, lo más conveniente será realizar, al menos una tarea, al saltar de la cama y antes de tomar el desayuno.

De esta forma, el cuerpo entrará en acción rápidamente y se conectará en una vibración de alta productividad. Asimismo, cuanto antes se empiece a trabajar, más temprano se terminará la faena y se puede aprovechar mejor el tiempo con la familia.

Descubrir el momento más productivo

Todas las personas tienen picos de productividad diferentes durante el día. Es necesario descubrir en qué momento del día la mente está más activa, para llevar a cabo la tareas más complejas justo en ese horario.

Las tareas más sencillas o mecánicas se podrán realizar en aquellas horas del día en las que el ánimo baja. Hacerlo puede ayudar a completar la totalidad de las actividades programadas y, en consecuencia, se incrementará la motivación.

Ambientar el espacio con música

La música es un gran motivador. Sin embargo, no todo tipo de música es la más conveniente para trabajar.

Debe optarse por estilos musicales que estimulan la concentración y elevan la energía. Algunas buenas opciones son la música clásica, el jazz o las bandas de sonido de los videojuegos. Curiosamente, estas últimas están concebidas para favorecer los estados de concentración durante el juego, por lo que también pueden resultar muy útiles en el trabajo.

Tomar pequeños descansos

Los descansos durante las jornadas de trabajo son necesarios, aún trabajando desde casa. Por lo tanto, se deben interrumpir las tareas para oxigenar la mente, aclarar las ideas y retomar con nuevas energías y una perspectiva más fresca.

Aunque se trabaje desde la comodidad del hogar, es necesario hacer altos en la rutina de trabajo, que vayan más allá de chatear un rato con un amigo o leer las noticias en Internet.

Lo verdaderamente útil será alejarse del escritorio durante unos minutos mientras se pasa algo de tiempo con alguno de los miembros de la familia o se toma un refresco.