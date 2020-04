Pilotos del Hércules C130: “Los observamos desde la cabina felices, porque al fin pueden regresar"

A pocas horas de aterrizar uno de los Hércules C130 que trajo a argentinos que estaban varados en Guayaquil (Ecuador), en una entrevista con Infobae, el Vicecomodoro Néstor Bruneta y el Capitán Mauricio Vela brindaron detalles sobre los operativos de repatriación.

El Vicecomodoro Ricardo Cappabianca es el Oficial Superior de la Fuerza Aérea Argentina, en la actualidad se desempeña como Jefe de la 1ª Brigada Aérea de El Palomar, “El involucramiento de la FAA en la repatriación de compatriotas desde el exterior surge a partir de un requerimiento de la Cancillería Argentina, canalizado por intermedio del Ministerio de Defensa. Estas operaciones en particular son realizadas por fuera de lo que es el control operacional del Estado Mayor conjunto, pero bajo su mando por ejemplo se encuentra el despliegue del hospital reubicable, que fue replegado desde Haití y se ha emplazado frente al Hospital Aeronáutico de Pompeya", explicó Cappabianca a Infobae.

Además el Vicecomodoro agregó, “el COVID-19 ha llevado a la FAA a un nivel de exigencia operativa equivalente a una verdadera acción de combate contra un enemigo invisible. Esto resulta ser así toda vez que el ritmo de las operaciones es extremo y coloca a toda una generación de pilotos y técnicos de la fuerza en un nivel operativo que no se vivía desde hace muchos años”

En diálogo con dicho medio el Capitán Mauricio Vela contó que la programación de un vuelo de este tipo tiene, además de todos los ingredientes propios de cualquier vuelo, el condimento adicional de tener que cumplir con todas las medidas de protección sanitaria que la pandemia exige. “La tripulación se divide en dos: piloto, copiloto, mecánico de vuelo y navegador no tomamos contacto con el pasajero y en todo momento permanecemos en la cabina de vuelo, ya que no podemos darnos el lujo de tener que someternos a una cuarentena post vuelo, porque no tenemos tantas tripulaciones de recambio” explica Vela. Es el personal médico y demás personal ubicado en la cabina de carga el que interactúa con los pasajeros con los equipos de bioseguridad reglamentarios.

El capitán relató que además de la revisación médica que hubieran recibido los pasajeros por parte de las autoridades ecuatorianas, el personal médico de la FAA hace un control del estado general de los mismos. Antes de abordar tanto sus ropas como sus pertenencias son desinfectadas por parte de personal de la tripulación.

“Cuando los repatriados se acercan al avión, no saben exactamente qué es un Hércules. Los observamos desde la cabina felices, porque al fin pueden regresar a la Argentina. Cuando descubren el avión con su configuración preparada para el transporte de tropas se sorprenden, pero lo terminan tomando como una gran aventura. Cuando por altoparlantes les informamos que comenzamos a sobrevolar suelo argentino la euforia es total", cuenta el Capitán Vela.

Al llegar a Palomar los repatriados son examinados una vez más, por parte de personal de Sanidad de Fronteras. Si no hay novedades, son conducidos a los respectivos lugares en los que cumplirán la cuarentena de 14 días.

“Resulta más que evidente que las operaciones actuales exceden lo que se conoce como misiones subsidiarias de las FFAA, no son asistencias humanitarias comunes. El cuidado que debemos tener para poder cumplir con lo ordenado sin sufrir bajas propias es equivalente a una operación militar. En una operación humanitaria normal, uno descarta por lo general que la ayuda que brinda a terceros pueda poner en riesgo su propia seguridad. Aquí estamos poniendo en juego toda nuestra vocación de servicio, que es la esencia de la profesión militar. Lo mismo aplica a médicos, policías o bomberos”, expresó durante el diálogo el Vicecomodoro Bruneta a Infobae.

Para el Vicecomodoro Bruneta por encima de los intereses o cuidados personales hay un objetivo superior y consiste en “traer a todos los que puedan de regreso a casa”.