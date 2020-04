¡Tienen la cabeza en las nubes!: estos son los signos más soñadores del zodíaco

Hay personas que parecen vivir en un mundo paralelo al que sólo ellos tienen acceso. Su mirada se fija en un punto cualquiera y parten a este universo de ensoñaciones del que nada parece poder sacarlos definitivamente. Son soñadores, almas que buscan en un plano espiritual lo que no tienen en el plano real.

Si bien generalmente el soñar despierto es un hábito inofensivo, no es raro que esta desconexión con la realidad traiga algunos problemas, sobre todo en actividades particularmente terrenales como el trabajo. También el tiempo que se pasan "en las nubes" puede alejarlos de sus seres queridos, así que no todo es bueno. Mirá en esta lista cuáles son los signos más soñadores del zodíaco.

Acuario

Son definitivamente los más soñadores. Pertenecen a un signo de aire, los que los hace muy tendientes a estar en otro plano. No solamente se dedican a imaginar un mundo ideal que no existe, si no que, cuando bajan nuevamente a la Tierra, es para realizar actividades creativas que poco tienen que ver con lo que está pasando a su alrededor. El lado oscuro de esta forma de ser es que muchas veces se sienten incomprendidos y terminan aislándose de todos.

Piscis

Amantes del universo y sus misterios, los nativos de piscis son capaces de perderse durante horas en sus pensamientos. Son de las personas más creativas que hay, y pueden imaginar intrincadas historias que podrían ser parte de cualquier producción hollywoodense. Como los acuarianos, son capaces de retraerse mucho y perder contacto con quienes los rodean, por lo que tienen que tener cuidado de no terminar prisioneros de sus propias historias.

Libra

Los libra aman imaginar un mundo diferente, pero con una particularidad: esta Tierra utópica que tienen en su cabeza es muy justa, porque amarían terminar con todas las inequidades y que exista un balance en el mundo igual al que buscan para su vida. Por eso intentan crear en su entorno una existencia que tenga estas características, y son de los pocos signos soñadores que buscan activamente hacer que esos sueños se vuelvan realidad.

Sagitario

Amantes de la libertad y la independencia, los sagitarianos también tienen un lado soñador que tiene que ver con lo que esperan conseguir. Se ponen objetivos muy lejanos que los hacen tener un incentivo, pero que difícilmente vayan a cumplir, debido a que son capaces de abandonar todo en busca de una nueva aventura. Los nacidos bajo este signo prefieren esperar a que se cumplan sus sueños antes que trabajar para conseguirlos.