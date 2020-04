Ejemplos a seguir: ofrecen servicios y productos gratis para colaborar con la emergencia sanitaria

View this post on Instagram

NUEVO Mu00f3dulo Solidario FREE ud83dudcf2 Activamos una herramienta que conecta vecinos en riesgo con vecinos solidarios ud83eudd33ud83cudffb CONu00d3CELA. Somos una Comunidad Solidaria ud83dudcaaud83cudffb #ComunidadSolidaria #SomosResponsables #SomosAccessIn