El hermano de Brenda a MDZ Radio: "Nadie quiere vivir esto"

"No lo podía creer en ese momento, no supe qué hacer. Rogaba que no fuera cierto. Me enteré por redes sociales, por Facebook, de la muerte de mi hermana. La familia muchas veces es la última en enterarse", confesó a MDZ Radio Iván Espeche, hermano de Brenda Micaela Gordillo.

El domingo por la madrugada, en un departamento situado frente a la Universidad Nacional de Catamarca, Naim Vera y Brenda se encontraron y tras una violenta discusión él la asfixió, luego la quemó en una parrilla y la descuartizó.

Ella tenía 24 años. Sus restos desmembrados aparecieron a la vera del río El Tala y las otras partes del cuerpo fueron encontradas en un contenedor que estaba a pocos metros del departamento donde se cometió el brutal crimen. Al día siguiente hubo una gran marcha por pedido de justicia.

"Nunca vimos nada que pueda hacer pensar esto", dijo Iván a MDZ Radio. Al ser consultado sobre si conocía al femicida de su hermana respondió: "No lo conocía personalmente, Brenda me había mostrado una foto hace unos días diciendo mirá te muestro una foto de tu cuñado. Era una relación estable, sus amigas lo conocían".

Respecto de si habían tenido algún indicio de una relación violenta destacó: "Yo no sabía nada, una prima nuestra me contó que en el entorno de los amigos de él sabían que había violencia en la relación".

CUATRO días de Marzo, SEIS femicidios.

*Jordana Rivero - Mar del Plata

*Brenda Micaela Gordillo - Catamarca

*Guadalupe Ezeiza

*Octavia Colque - Las Toninas

*Agustina Atencio - Río Negro

*Mónica Ramos- San Luis

Agradezcan que buscamos justicia y no venganza.#NiUnaMasNiUNaMenos — Fio schulz (@Fioschulz16) March 4, 2020

"He recibido mensajes del gobernador, de sus ministros, de todas las personas que se han sentido afectadas y de todo Catamarca", finalizó.

El audio completo con la entrevista: