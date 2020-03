Caso Próvolo: víctimas criticaron al Papa por no recibirlos

Las víctimas de abuso sexual del Instituto Próvolo de Mendoza aseguraron hoy que en su reciente visita a Roma para exponer sus casos no fueron recibidos por el Papa Francisco y, en su lugar, personal de prensa del Vaticano los citó en un sitio privado y sin abogados presentes, reunión que rechazaron.



"Lamentablemente su reunión no es propia de la gravedad del caso. Una reunión privada sería contraria a la publicidad de los actos de gobierno de cualquier autoridad de un Estado moderno", le contestaron los abogados que acompañaron a las víctimas, Sergio Salinas y Lucas Lecour, a los encargados de prensa, según contaron hoy.



Según relató Salinas, las víctimas "no lograron entrevistarse con el Papa Francisco en Roma, pero un día antes del regreso a Argentina recibieron un mail desde prensa de la Santa Sede citándolos con una persona cercana al Papa en un lugar privado cercano al Vaticano, sin abogados presentes".



"No logramos exponer el caso ante Francisco, pero el viaje fue totalmente positivo porque se visibilizó el caso en Europa, y estos mails dejan constancia escrita, la Iglesia está al tanto y optó una vez más por no dar respuesta y rechazar el encuentro", analizó Salinas.



Tres víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos en el Instituto Próvolo para Sordos de Mendoza viajaron la semana pasada a Roma para ser recibidos por el Papa y que este les ayude a hacer justicia contra los curas abusadores.



Ezequiel Villalonga, Daniel Sgardelis y Claudia Labeguerie, así como sus abogados querellantes, viajaron a Europa invitados por una organización internacional que lucha por el fin del abuso eclesiástico en el mundo, para presentar la causa ante el Comité Contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño en la ciudad de Ginebra (Suiza) y después se trasladaron a Roma para tratar de ser recibidos por papa Francisco.



"Las víctimas deben estar asesoradas legalmente porque es su decisión y derecho humano, además es nuestra obligación legal por ser sus personas de confianza y estar a su lado en todo momento", contestó Salinas.



"Es solo el Papa Francisco la autoridad a cargo de evitar el delito de encubrimiento y reparar íntegramente a las víctimas por el daño ocasionado por sus sacerdotes", le contestaron al Vaticano por mail, según dijo el abogado.



Los letrados aprovecharon el contacto establecido vía e-mail para enviarle al Vaticano toda la documentación presentada en Naciones Unidas y copias de los oficios entregados por la justicia argentina al vicario judicial Dante Simón y los correos electrónicos mantenido con el comisario apostólico Alberto Bochatey.



"Este triste conflicto internacional será resuelto por diferentes organismos nacionales e internacionales encargados de hacer justicia. Solo estamos dispuestos a reunirnos con el Papa Francisco en audiencia pública siempre que estén las víctimas con sus abogados", contestaron enérgicamente.