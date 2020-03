Donar sangre: la importancia de ser donante en estos tiempos

View this post on Instagram

Medidas Adoptadas frente a la Pandemia COVID-19 LLAMADO A LA SOLIDARIDAD ud83dudce2 Pedimos la solidaridad de todos los donantes voluntarios de sangre que concurran a donar sangre al lugar mu00e1s cercano de su domicilio a fin de evitar mayores desplazamientos. El Centro Regional y los Hospitales Pu00fablicos, Hospital El Carmen y H. Fleming implementamos un sistema de TURNOS ud83duddd3ufe0fy extensiu00f3n de horarios a fin de evitar concentraciu00f3n de donantes al mismo tiempo. Horarios de extracciu00f3n de lunes a viernes (con turno previo) Centro Regional de Hemoterapia de 8-15 hs. Tel 4204467- 4200566 Hospital Fleming de 8-12 hs 4497512 Hospitales Pu00fablicos de 7-12 hs Hospital El Carmen 8-12 y de 16-18 hs y su00e1bados de 8-12 hs. 4429122 La donaciu00f3n de sangre es responsabilidad de todos. u2764ufe0f COMPROMETETE . . . #soydonante #coronavirus #donarestu00e1bien #donasangresalvavidas #covid-19 #yodone