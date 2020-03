La odisea para volver al país de tres estudiantes mendocinos que viajaron por una beca y no pueden volver

Tres estudiantes de medicina mendocinos se encuentran varados en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y están viviendo una verdadera odisea para regresar a Argentina a raíz de que ni la Embajada, ni Aerolíneas Argentinas, se hacen cargo del traslado.

En un video publicado en Instagram, Enzo Fraccaro, Julián Bonadeo y Eugenia Rodríguez explicaron el complicado periplo que debieron atravesar desde que estalló la pandemia del coronavirus en todo el mundo y muchos países afectados decidieron cerrar sus fronteras.

"Somos estudiantes de medicina que ganamos una beca para estudiar el último año de la carrera en Lyon, Francia. Por esta situación del coronavirus, la beca fue cancelada y nos pidieron formalmente que regresáramos a nuestro país", explicó Fraccaro en el video.

"Teníamos el pasaje de vuelta con Iberia para agosto, pero desde la compañía nos dijeron que la única solución era comprar otro pasaje. Eso hicimos y compramos un pasaje desde Lyon a Madrid, de ahí a Santiago y de Santiago a Mendoza. El primer pasaje lo tomamos bien, el siguiente nos lo rompieron en la cara y nos dijeron que en Santiago sólo entran ciudadanos chilenos, por lo cual están todos los vuelos suspendidos", continuó su relato el joven mendocino.

En ese momento, a los jóvenes les indicaron que debían coordinar su traslado de regreso al país con la embajada argentina en España o con Aerolíneas Argentinas. "En la embajada nos mandan a hablar con Aerolíneas y en Aerolíneas nos mandan a la embajada y nadie se hace cargo de la situación", se lamentaron en el video.

"No tenemos residencia, no tenemos beca porque fue anulada y estamos en tránsito en España por no ser ciudadanos, por lo cual no nos dejan entrar. No podemos ir ni a Brasil, ni a Chile. Somos más de 30 argentinos en la misma situación y a la espera de una respuesta", cierra el video de los estudiantes mendocinos que se encuentran varados en el aeropuerto de Madrid.

Hasta la fecha, Aerolíneas Argentinas tiene programadas 38 operaciones especiales con vuelos desde Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, Salvador de Bahía, Bogotá, Lima, Cancún, Madrid y Miami​ con el objetivo de repatriar a los argentinos varados. Hasta ahora fueron realizadas 27 de esas operaciones.