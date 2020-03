La verdadera historia de la familia mendocina aislada por coronavirus

Por Victoria Chales

En medio de la cuarentena obligatoria, el tiempo parece dilatarse y algunas cosas se confunde. Cada día desde el inicio de esta pandemia, vuelan mensajes equívocos y advertencias sobre casos “sospechosos” de coronavirus en la provincia de Mendoza. Los reales, y los falsos. Historias verosímiles circulan contando sobre "personas" que volvieron de viaje y no cumplieron con la cuarentena”. Se viralizan y gente que cree ser afectada por dicha persona comienza a hostigar a la familia.

Hay una familia que vive la situación de manera especial y en un momento doloroso para ellos. Dos integrantes de esa familia tienen coronavirus. Uno de ellos es un mendocino que vive en Brasil y estuvo de paso por la provincia y la otra es su madre, que está internada en el Hospital Central. Por la misma situación varios más están aislados por precaución y sobre ellos circularon infinidad de rumores.

Esta es la versión que su familia ha decidido compartir con MDZ. A pedido de ellos mismos y tras los maltratos recibidos es que se preserva su identidad.

Desde que esta información llegó al ministerio y el mismo fuera consultado por los medios, un sinfín de versiones circularon por aquí y por allá. Personas muy queridas por la familia y que habían asistido al sepelio comenzaron a llamar de forma permanente a la casa quejándose o en el mejor de los casos preguntando si ese familiar del que leían distintos detalles, había estado en el evento. Pero no fue así, aquí la cronología del mendocino radicado en San Pablo que ahora está aislado por coronavirus.

La historia

Un hombre nacido en Mendoza, vive hace años en San Pablo con su familia. Viaja normalmente por Latinoamérica por trabajo. Hace unos días que se encontraba en Chile y allí recibe la llamada: un familiar muy querido que estaba grave hace un tiempo falleció. Eso ocurrió el martes 10 de Marzo. Este hombre buscó rápido una forma de cruzar la cordillera para venir a Mendoza a participar del dolor de la familia. Pero por las circunstancia no lo logró.

Finalmente consigue vuelo y llega a Mendoza el viernes 13. Como era de esperarse, el velorio y el entierro ya se habían realizado. Es decir, nunca estuvo en el velorio.

Ese día se reunió con el círculo más íntimo del difunto y les dió su pésame. El mismo domingo 15 de Marzo se dirige a las 15 horas al aeropuerto y toma un vuelo a su casa en San Pablo. Casi no tuvo vida social en Mendoza.

Esa noche, ya con su mujer, se siente mal y concurre a un médico. Allí le confirman que se trata de coronavirus. De forma inmediata este hombre informa a la familia y a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza para que se active el protocolo.

El hombre nunca estuvo ni en la sala velatoria, ni en el entierro. Sólo consiguió ver a su familia más directa para dar su pésame. No estuvo haciendo una gira, ni vino por placer, estaba trabajando en Chile. En ese momento no estaba dictaminada la cuarentena obligatoria y los pasos fronterizos aún no estaban cerrados ya que esa medida se tomó el día 18 de Marzo.

De forma inmediata todas las personas que estuvieron en contacto con este hombre fueron aislados y siguen una vigilancia epidemiológica estricta.Es lo que ocurrió con una tía que es docente y sus compañeras de trabajo (las clases ya estaban suspendidas) y otros familiares.

Su madre, que había tenido contacto estrecho con él, fue aislada y tenía síntomas y luego se confirmó que tiene coronavirus. El gobernador Rodolfo Suarez fue quien había dicho que era un caso "muy sospechoso". Y debió hacerlo porque antes se había viralizado un audio con datos falsos sobre el hecho.