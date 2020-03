Perú impone un cupo y demora el retorno de los mendocinos

La repatriación de argentinos varados en Perú está muy complicada debido a las restricciones impuestas por ese país.



Según indicaron fuentes de la Cancillería argentina, mientras dure la cuarentena, el gobierno peruano sólo admitiría "cuatro vuelos internacionales por día".



Esta condición, que fue atribuida a una decisión del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), genera un panorama complicado para los 1.600 argentinos que quedaron varados en este país y que deberán ponerse en una larga cola de visitantes internacionales.



Durante el viernes, desde Cancillería se dijo que el Indeci había fijado el tope de cuatro vuelos porque "no hay personal en el aeropuerto para realizar los chequeos sanitarios correspondientes".



También se indicó que había una fuerte presión internacional sobre el presidente Martín Vizcarra, pero que la rigurosidad de sus medidas hacían pensar que el gobierno peruano quiere que rija hasta el final la cuarentena para todos, a pesar de los problemas de los turistas varados en el país.



Hay que recordar que el presidente de Perú suspendió las libertades individuales y cerró todos los aeropuertos y carreteras del país hasta el 30 de este mes.



Después ordenó el estado de sitio entre las 20 y las 5 de la mañana. La medida se aplica con rigor en destinos turísticos como Máncora, donde el que va a la playa se arriesga a quedar preso.



Perú oficializó este viernes sus primeros cuatro fallecimientos por Coronavirus. Y el presidente echó al mediodía a la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, debido a las dudas que había dejado sobre la atención sanitaria de una de las personas que murieron.



En este contexto de rigor político y nervios, los turistas argentinos esperan alguna solución. Pero nadie se compromete a que sea rápida.



Tanto los vuelos de Aerolíneas Argentinas como el eventual arribo de aeronaves de la Fuerza Aérea dependen del cupo peruano.



Además, en el caso de Aerolíneas, no son vuelos "contra presentación del DNI": pueden demandar que el viajero pague.



En efecto, si el pasajero no tenía una reserva de Aerolíneas, depende de que la empresa con la que viajó en la ida "endose" los pasajes de vuelta para que pueda ocupar estos servicios. Si no es así, hay que pasar por la ventanilla de pago de pasajes antes de abordar.



La mayoría de los turistas argentinos han quedado varados en Lima y en Cusco. Pero también hay gente en la región de Piura. Los de Cusco son los que más preocupaciones generan en la Embajada argentina, porque están a más de 1000 kilómetros de Lima, ciudad que es el eje del operativo de repatriación. Y no hay cómo llegar a Lima.



Los mendocinos que están a la espera del retorno se quejan en grupos de WhatsApp y en los medios por la incertidumbre que hay y por la falta de respuestas oficiales.



El Gobierno provincial no tiene una participación protagónica en el operativo para llevar a los mendocinos de vuelta, el cual está en manos del Gobierno Nacional.



Pero comparte el diagnóstico de Cancillería argentina: "Es un problema de una complejidad enorme porque Perú está lleno de restricciones", dijo en este sentido un ministro de Rodolfo Suarez.