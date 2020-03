¡Pueden soportarlo todo!: estos son los signos más tenaces del zodíaco

Los astros rigen muchas de las características de las personas, entre ellas la tenacidad, esa que permite hacerle frente a las catástrofes y a los problemas sin perder ni la calma ni la compostura. Son personas fuertes interiormente, que se destacan a la hora de liderar a los demás en tiempos de crisis.

En épocas en las que es fácil dejarse llevar por la desesperanza, estas personas pueden ser una roca en la que apoyarse, para salir airosos del difícil momento que pasa el mundo entero. Mirá en esta lista cuáles son los signos más tenaces del zodíaco.

Aries

La fortaleza es una de sus características principales, pero también la alegría y la vitalidad que muestra en todo momento. Esto hace que sean los compañeros ideales para salir de un mal momento, debido a que a pesar de lo oscura que pueda ser la situación, mantendrán su buena predisposición y le mejorarán el ánimo a todos los que los rodean. Verdaderamente personas para atesorar en tiempos difíciles.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo se destacan por la calma y madurez con la que afrentan la adversidad. Los obstáculos rara vez los hacen recular, ya que saben que si los abordan con prudencia, podrán superarlos sin inconvenientes. Además no le tienen miedo al cambio, por lo que no perderán la cabeza ni en un momento en el que todo sea incierto. Son buenos líderes en épocas de crisis, cuando consiguen dejar de lado su faceta individualista.

Escorpio

Su pasión en intensidad muchas veces los mete en problemas, pero también les permite recuperarse rápidamente de decepciones y malos ratos que a muchas personas dejarían fuera de combate durante meses. Esta resiliencia hace que no se desanimen en momentos difíciles que se extienden durante mucho tiempo, y que pueden abatir hasta a los más fuertes. Su amor por los demás, que muchas veces ocultan, queda patente en estas ocasiones.

Leo

Nadie se siente inseguro cuando hay un leo al frente de una situación complicada. No hay nadie mejor a la hora de liderar, y esto se siente mucho más durante una crisis. A pesar de sus defectos, los leo pueden dejar de lado su arrogancia natural a la hora de buscar el bien común en una situación difícil, y no decaen si las cosas no van bien. Su confianza hace que sepa que, con esfuerzo y trabajo, pueden superar lo que sea.