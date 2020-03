¿Dónde cumple cuarentena la gente sin hogar?

Linyeras o "personas en situación de calle": sean cuales sean las palabras, lo fundamental es que esta misma noche hay en Mendoza personas que se enfrentan al aislamiento obligatorio dictado por el Gobierno Nacional y carecen de un domicilio fijo. Para conocer posibles formas de ayudar, MDZ se contactó con Alejandro Verón, Subsecretario de Desarrollo Social de la provincia:

—¿Cómo se puede colaborar con las personas que duermen en la calle?

—Muchos de estos vecinos que no tienen casa -calculamos que hay unos 300- conocen el albergue que hay en las calles Colón y Patricias Mendocinas de Ciudad. Hemos elegido ese punto para recibirlos porque más del 90% de las personas en esas condiciones habitan en el Gran Mendoza. Ahí pueden ir las 24 horas, previamente se les hace un pequeño examen médico para ver si necesitan asistencia y después ya pueden quedarse.

—¿Y luego?

—Quizá se queden allí, aunque es probable que a mediano plazo se los reubique en otros hogares. La meta -por cuestiones de salud- es no llenar un solo edificio con muchas personas, sino distribuirnos en pequeñas unidades. Por eso hay vecinos que han sido trasladados a unas cabañas de Blanco Encalada que pertenecen a la Dirección de Adultos Mayores. Como son instalaciones que por lo general se aprovechaban con fines turísticos, ahora las hemos reconvertido para este fin. Eso sí: garantizamos desayuno, almuerzo, merienda, cena, baño caliente y cama para todo aquel que ingresa en el plan de contención; y estamos articulándonos con diversas organizaciones para seguir procurando alimentos.

—¿Qué pasa si la persona no quiere ir a los albergues?

—El aislamiento es obligatorio para todos, no es opcional. Y es para evitar muertes. Por eso resulta indispensable explicar muy bien que no se trata de una medida caprichosa. En caso de que no haya una respuesta positiva, se puede llamar al 911. La Policía o Preventores se vincularán con Desarrollo Social y analizaremos cómo abordar cada contexto.