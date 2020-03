YomeQuedoEnCasa: aconsejan practicar meditación y yoga en cuarentena

View this post on Instagram

Comenzar el du00eda no solo moviendo tu cuerpo si no tambiu00e9n tu energu00eda, tus pensamientos, tu mente.. todo lo que no se mueve se estanca..todo lo que se mueve se renueva. Flexibiliza tu mente, cuerpo y ser! Namaste ud83dude4f Gracias @luleamindful la ropa mas hermosa y cu00f3moda para practicar! ud83eudd17