Descartan coronavirus en dos casos sospechosos del Español

Los resultados de dos personas con síntomas de coronavirus regresaron anoche del Instituto Malbrán, y fueron negativos. Los casos se habían presentado en el Hospital Español, lugar en el que todavía quedan dos casos en estudio.

Hasta el momento, Mendoza no presenta casos positivos del virus que preocupa al mundo, lo que no impidió que se tomen medidas extremas para impedir la expansión del coronavirus, como el cierre de fronteras y escuelas, así como el cese de todas las actividades públicas multitudinarias.

Autoridades del Hospital Español confirmaron que de los cuatro casos sospechosos que tenían en el nosocomio, dos fueron confirmados como negativos tras los análisis que se realizaron en el instituto Malbrán.

Los cuatro pacientes en estudio eran una mujer de 48 años con procedencia de Francia y un adolescente de 15 años. Que presentaban tos y fiebre. También un niño de 3 años con procedencia de Brasil y una mujer de 62 años que estuvo en Italia.

Hay cuatro casos en estudio en el Scaravelli.

Con la confirmación de los negativos, quedan ahora en Mendoza 13 pacientes en estudio. Están internados en los hospitales Humberto Notti (2), Lencinas (1), Scaravelli (4) Central (2) el Carmen (2) y en el Español (2).