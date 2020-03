Coronavirus: esperanza por una droga funcionó en dos enfermos y podría ser la cura

Un fármaco llamado Remdesivir, derivado de un producto que ya se usó contra el ébola y otras enfermedades, podría ser la primera droga efectiva para hacerle frente a la pandemia de coronavirus luego de distintos ensayos médicos que se vienen llevando a cabo a lo largo del mundo.

Varios hospitales de Madrid, Barcelona y Euskadi ya realizan ensayos con esa droga en enfermos de coronavirus para estudiar la eficacia de la misma, según consignaron distintas agencias europeas de prensa.

El fármaco fue fabricado por la compañía estadounidense Gilead y está en fase de investigación, por lo que todavía no recibió aprobación de ninguna autoridad regulatoria del mundo y no hay datos que avalen la eficacia y seguridad en pacientes con coronavirus.

Trascendió que este producto mostró actividad in vitro e in vivo en modelos animales contra el SARS y MERS, que son coronavirus de estructuras similares al Covid-19. Se trata, además, de un análogo de nucleótidos, con actividad antiviral que inhibe la ARN del virus, interfiriendo en su replicación y frenando la extensión en las células del organismo.

Italia, Francia y Alemania ya vienen realizando pruebas en este sentido, pero ahora se suma España, donde se va a testear la droga en dos grupos de pacientes voluntarios: el primero con 400 pacientes graves y en el segundo con 600 pacientes en situación de menor gravedad.

En Estados Unidos, el primer paciente de propagación comunitaria de coronavirus que estaba en estado terminal recibió una infusión de Remdesivir y cuatro días después su fiebre desapareció.

"Pensamos que el paciente se iba a morir, pero no fue así. El día después de la infusión de la droga, mejoró notablemente. No podemos probar que esté relacionado ya que no hicimos las pruebas de PCR en serie (reacción en cadena de la polimerasa) de su sangre, ya que tuvimos pocos recursos y tiempo", sostuvo George Thompson, especialista que formó parte del equipo que atendió al paciente de California.

El otro caso en el cual el uso de Remdesivir parece haber sido fundamental ocurrió en enero, en el Centro Médico Regional de Providence en Everett, estado de Washington. Un hombre de 35 años que acababa de visitar Wuhan se presentó con fiebre y tos. En pocos días, comenzó a necesitar oxígeno. Se lo trató con la droga experimental y comenzó a mejorar.

Tras el resultado Estados Unidos, Gilead lanzará un ensayo clínico más amplio del medicamento en nuevos pacientes con coronavirus. La compañía lo probará en un grupo de 270 personas en el Hospital de Amistad China-Japón en Beijing. Un grupo recibirá el medicamento y un grupo recibirá un placebo.

Los resultados de los ensayo de Remdesivir no llegarían hasta finales de abril. Si el medicamento tiene éxito en los ensayos, en principio se utilizaría sobre todo en pacientes con síntomas más severos, según los expertos entre un 15% y un 20% de los casos.