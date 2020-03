¿Necesitan esforzarse?: estos son los signos más talentosos del zodíaco

No es raro ver a una persona que parece que está tocado por una varita mágica. Hay una serie de actividades en las que sobresale aunque parezca que no se está esforzando en lo más mínimo. La explicación, sin embargo, no tiene que ver con la magia, si no con el talento natural con el que nacieron.

No es que se destaquen en un sólo aspecto. El talento puede haberles llegado en los deportes, en lo académico o en cuestiones cotidianas como la conversación. Algunas de estas capacidades, como la de cautivar o convencer, pueden llegar a usarse con fines oscuros, por lo que siempre es bueno saber quién domina esas artes. Mirá cuáles son los signos más talentosos del zodíaco.

Géminis

Tienen un talento que pocos conocen: son grandes conversadores. Esto, además de transformarlos generalmente en el centro de atención de las reuniones, les sirve para manipular y convencer a los otros. Si esta habilidad es utilizada para fines egoístas, los nacidos bajo este signo se transforman en personas que es mejor esquivar. Si son buenos de corazón, en cambio, su compañía es insuperable.

Libra

Es difícil ver a un libra metido en un embrollo, pero eso es porque tienen uno de los talentos más útiles. Son capaces de resolver casi cualquier problema que se les presente, por imposible que parezca. Esto hace que tomen, en muchas ocasiones, más riesgos de los que necesitan tomar, y no es raro que terminen teniendo que pedir ayuda. De todas maneras, sus soluciones creativas los hacen destacarse en este ranking.

Virgo

Un caso particular dentro de esta lista, ya que los nacidos bajo este signo tienen muchos talentos naturales, pero su inseguridad hace que muchas veces no se animen a explotarlos, o simplemente los ignoren. Lo mejor que le puede pasar a un virgo es estar rodeado de personas que crean en sus capacidades innatas, y lo empujen a mejorar permanentemente.

Capricornio

Es sabido que los nativos de capricornio tienen mucho talento para los negocios y el manejo del dinero, pero también tienen una habilidad desconocida que los ayuda mucho a encontrar el éxito: son maestros en aparentar. A los capricornianos no les hace falta ser los mejores en su círculo, si no sólo parecerlo. Esto no es tanto falsedad como capacidad de adaptación, y que el capricorniano no se muestre tal cual es si no como otra persona y consiga que todos le crean es un verdadero talento.