Se multiplican las firmas para prohibir los micros de doble piso

Cerca de 40.000 firmas de adhesión en sólo dos meses sumó un petitorio online que apunta a la "prohibición urgente" de los colectivos de dos pisos.

El reclamo se reactivó hoy a raíz del incidente vial protagonizado por un transporte de este tipo ocurrido en el kilómetro 93 de la ruta 2, en la mano que va a Capital Federal y que dejó como saldo la vida de dos personas y al menos 14 heridos. La unidad de la empresa Vía Bariloche había salido de Miramar hacia General Pacheco con 38 pasajeros.

Cambios urgentes

"En la Argentina hay una subestimación sistemática de los hechos del tránsito. Se precisan cambios urgentes por parte la clase política para que no volvamos a ver las estremecedoras imágenes de lo sucedido en Lezama", alertó Pedro Marconi, quien creó el petitorio en Change.org movilizado por el accidente ocurrido a fines de noviembre en la misma ruta, donde perdieron la vida a dos niñas de 11 y 12 años.

El petitorio apunta al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al gobierno de la Ciudad, al gobernador Axel Kicillof y a la Cámara de Diputados de la Nación, donde pretenden que se impulse una ley de prohibición del colectivo de dos pisos.

"Un paso para lograr concientización en la gente del problema del tránsito es exigir y lograr que dejen de existir los colectivos de dos pisos, un vehículo muy peligroso que sólo existe para que los empresarios del turismo puedan obtener mayores ganancias ignorando la seguridad del consumidor y de todo aquel que transita en la vía pública", sostuvo Marconi.

Marconi puso como ejemplo el caso de Estados Unidos, país donde ya fueron prohibidos y del bloque europeo, donde al menos está prohibido que circulen a altas velocidades.

Los argumentos

Para justificar la prohibición de estos transportes, se argumenta que empiezan a perder equilibrio y son propensos a volcar tanto cuando circulan a altas velocidades, en caso de una maniobra difícil o de estar dirigido por un chofer que no conduce en las mejores condiciones (en muchas ocasiones, los conductores están precarizados).



"La clase dirigencial decide no actuar debido a distintas razones (...): por un lado, probablemente haya incapacidad de los políticos y subestimación de la cuestión del tránsito; y, por otro lado, hay empresarios que con tal de poder conseguir una mayor cantidad de pasajeros y abaratar costos recurren al colectivo de dos pisos, que se vuelve una solución para ellos", asegura el autor de la iniciativa.



Entre las razones de los firmantes, se repiten frases como "basta de muertes inocentes", "es puro negocio" y "está más que comprobado que son peligrosos".



"No queremos que vuelvan a ocurrir tragedias como las del colegio Ecos en el 2006", concluyó Marconi.