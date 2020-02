Llega PlutoTV, un servicio de streaming que competirá con Netflix

View this post on Instagram

Welcome to Nick Jr. Latino on Pluto TV where youu2019ll find your preschooleru2019s favorite friends, all in Spanish! Watch classic u201cBlueu2019s Clues,u201d u201cDora the Explorer,u201d and many more hit shows on Nick Jr. Latino on Pluto TV (CH 785). u2022 Bienvenido a Nick Jr. Latino en Pluto TV, donde encontraru00e1s los amigos favoritos de tu preescolar, todo en espau00f1ol! No te pierdas los clu00e1sicos como u201cBlueu2019s Clues,u201d u201cDora the Explorer,u201d y otros programas exitosos en Nick Jr. Latino por Pluto TV (CH 785). #NickJr #PlutoTV #FreeTV