¿Son los mejores para estar en pareja?: estos son los signos más románticos del zodíaco

Las películas hablan de ellos, lo mismo que las grandes novelas de amor. Los signos más románticos sólo quieren hacer que todo el mundo sepa de quién, y cuán, enamorados están.

Generalmente estos gestos son bien recibidos, pero a veces están justamente con las personas menos románticas, que piensan que estos gestos son exagerados y llegan a sentir vergüenza de su pareja. Conocé con esta lista qué signos podés esperar que lo den todo en el amor, y buscarlos (o evitarlos).

Mirá cuáles son los signos más románticos del zodíaco.

Géminis

Los nacidos bajo este signo son románticos, pero no les gustan los juegos. Prefieren las cosas claras y de frente. Eso los lleva a no tener ningún tipo de vergüenza a la hora de realizar grandes gestos de amor. No es extraño que un géminis declare su amor por la otra persona en medio de una sala llena de extraños, o que busque declaraciones románticas grandilocuentes y en momentos en los que todos las puedan escuchar.

Cáncer

Necesita sentirse seguro en el amor, por eso su romanticismo será de gestos pequeños pero permanentes. Quien esté con un cáncer puede esperar regalos de manera permanente, ya sean chicos o grandes. Desde chocolates y flores hasta joyas o viajes, los cáncer no tienen límites a la hora de cortejar a sus amados.

Libra

Si bien los libra son conocidos por buscar el equilibrio en todo los aspectos de su vida, también tienen fama de perder un poco la cabeza cuando se trata de amor. Se entregan totalmente a sus parejas, y siempre están buscando gestos que le demuestren al otro que su amor es real y duradero. Probablemente no griten en medio de una multitud que están enamorados, pero nunca dejarán en duda lo que sienten.

Piscis

La tendencia que tienen los nacidos en este signo a vivir en un mundo de fantasía les trae muchos problemas en ámbitos como el laboral, pero les viene como anillo al dedo en el amor. Todas las comedias románticas parecen tener un piscis como protagonista: les gustan los grandes gestos románticos, son soñadores y si una relación sale mal es el fin de su mundo. Estar en pareja con un piscis es casi un trabajo, y tiene que ser a todo o nada. Los tibios quedarán muy atrás en el ámbito romántico, y los terminarán alejando.