Los libros se unen a la Vendimia en el Centro

Las principales librerías de la Ciudad de Mendoza vuelven a ser protagonistas este verano, en esta oportunidad acompañando los festejos vendimiales con la primera edición de "Librerías en vendimia", una invitación para que mendocinos y turistas disfruten de promociones, talleres y espectáculos, vinculados al mundo literario y vitivinícola.

El evento se llevará a cabo este viernes 28 de febrero desde las 19 hasta las 24, y el sábado 29 de 10 a 14. La propuesta es gratuita e incluye narraciones en vivo, degustaciones, sorteos y actuación del Ballet Municipal, entre otras. También habrá presentaciones de libros y charlas con referentes tanto de la literatura como del vino.

Cronograma

VIERNES 28



Librería AGAPE - San Lorenzo 21

20 horas. Ballet Jóvenes de la Ciudad de Mendoza.

21 horas. Valentino Landeta Alvarado – Violoncello.



AM LIBROS - Garibaldi 61

19 a 24 horas. Degustación de vino



ARTEMANIA - San Juan 430

Degustación de vinos. Exhibición y venta de vinilos. Exhibición y venta de perlitas literarias.



CASA LARA - San Juan 1183

HERMANOS CASA LARA - San Juan 1271

Tableros de ajedrez con la participación de profesores de ajedrez y campeones Mendocinos aficionados juveniles y adultos. Invitada de honor la Reina del Club Ajedrez Mza.

19 a 21 horas. Geronimo Curi. Para hacer simultáneas en Casa Lara.

21 a 22:30 hs. Geronimo Curi. Hnos Casa Lara.



CÚSPIDE - San Martín 931

15% de descuento en efectivo o débito de 19 a 24 horas. Sorteos de libros sin obligación de compras a las 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 y 23:30. Con tu compra triplicás chances.



EDELIJ - Roque S. Peña 878

Mesa de degustación de vinos.

19.30 horas. “Para el tiempo de cosecha” te invitamos a cosechar en familia. ¿Cuál vas a elegir (un racimo de encargo) de la blanca o de la negra?.

20 horas. Ilustración musical, Analía Garcetti acompaña con su arte hecho canción.

21 horas. “Entre coplas un vinito”, textos y lecturas a cargo de Marisa Pérez Alonso y Silvina Juri.



GARCÍA SANTOS LIBROS - San Martín 921

19 horas. Habitación 945" Alejandro Frías presenta su nuevo libro.

20 horas. "Degustando en el mundo de Adrián" con el enólogo Santiago Clément.

21 horas. “La vid y el vino" en el Cono Sur de América -Argentina y Chile (1545-2019), presenta su libro el destacado historiador Pablo Lacoste.

21.30 horas. "Cinco sentidos" cuentos, vinos y rock and roll con Jazmín Lagard.



LIBRERÍA PÚBLICA GILDO D´ACCURZIO - España 1260

20 a 21 horas. SADE Mendoza presenta "Poesía en Vendimia".

21 horas. Ballet Jóvenes de la Ciudad de Mendoza.

22 a 23 horas. Santiago Clement presenta "Degustación en el mundo de Adrián".



LIBRERÍA TÉCNICA - Rivadavia 24

19 a 24 horas. Narración de cuentos infantiles.

Mesones de ofertas Pago con tarjetas en 3 y 6 cuotas- sin interés.

19 horas. Lectura tarot terapéutico evolutivo oráculo a cargo de Viviana Sabatelli.



LIBROS IVAN MISZEI - Garibaldi 110

17.30 horas. Sorteo del libro "Mi nombre es Jeronimo Stilton".

18.30 horas. Sorteo del libro "Historia universal de la infamia" de Jorge Luis Borges.

19.30 horas. Sorteo del libro "El coronel no tiene quien le escriba" de Gabriel García Márquez.

20.30 horas. Presentación del libro "Cruzado corazón - Historia del club deportivo Maipú 90 años de historia", con los autores Darío Pizzolato y Federico Bernal. Comentarán como hicieron el libro y contarán anécdotas.

20.50 horas. Sorteo del libro "Marlene" de Florencia Bonelli.

21.00 horas. Ballet el Caudillo dirigido por Alejandra Cabello y Sergio Lance. Con el acompañamiento en voz y guitarra del cantante Carlos Alcaraz.

22.00 horas. "Mendoza tiembla" junto a Martín Rumbo comentando anécdotas de su libro y adelantando novedades de su próximo libro

22.30 horas. Presentación del libro "El hombre de la bata roja" escrito por Alejandra Cabello.

22.30 horas. Sorteo del libro "Queremos tanto a Glenda " de Julio Cortazar.

23.00 horas. Sorteo del libro "Martín Fierro".

De 19 a 24 horas. Degustación de vinos premium.

Por cada libro que comprés te llevás uno de regalo, elegido por vos, de una estantería especialmente preparada para el evento.

De 19 a 24 horas descuentos del 10% y hasta el 50 %



MENDIETA LIBROS - Garibaldi 117

Degustación de vinos. Show de Tango. Show de Folcklore. Obsequio de uva a los clientes. Promociones especiales.



MENDOZA LIBROS - Garibaldi 98

19.00 horas. Sorteo del libro "Infancia en el recuerdo" tapa dura e ilustrado, recopilación de la revista Anteojito, cuentos con valores.

20.00 horas. Sorteo del libro "El huerto de mi amada" del autor Alfredo Bryce Echenique.

21.00 horas. Sorteo del libro "Yo te odio político" del autor Dalmiro Sáenz.

22.00 horas. Sorteo del libro "El área 18" del autor Roberto Fontanarrosa.

23.00 horas. Sorteo del libro "Romancero gitano" del autor Federico García Lorca.

De 20 a 23 horas. Degustación de vinos Premium.



MI LIBRERÍA – España 1927

19 horas. Degustación de vinos Premium.

Narraciones cuyanas a cargo de Diego flores



PLANETA COMICS - San Martín 1235 - Galería Caracol

20 horas. Presentamos el comics mendocino Anomalía, su autor es Mauricio Tomarcho. Visita del profesor de dibujo Damián Pérez Santos que dibujará en vivo.



SBS LIBRERÍA INTERNACIONAL - Gutierrez 32

Degustación de bebidas de industrias locales.



18 WHISKYS BAR Y LIBROS - San Juan 1057

Entrega de guías para la iniciación en la lectura. Convite vendimial.



+ BOOk - Patricias Mendocinas 923

20 horas. Narraciones a cargo de Sergio Martinez

20 horas. Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza

21 horas. Degustación de vinos

Sorteo desde las 20 hasta las 23, cada media hora - Descuentos del 20%

¡Ofertas para aprovechar! Mesón de libros de $100 y $200.



SÁBADO 29 DE FEBRERO



CENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO - Lavalle 14

10.30 horas. Presentación del libro "Cómo hacer vino en la casa de Adrián", de Santiago Clement. Degustación de vinos "Primal" elaborados por el mismo autor. Santiago es ingeniero agrónomo y enólogo.



CASA LARA - San Juan 1183

HERMANOS CASA LARA - San Juan 1271

Tableros de ajedrez con la participación de profesores de ajedrez y campeones mendocinos aficionados juveniles y adultos. Invitada de honor la Reina del Club Ajedrez Mendoza.

10 a 12 horas en Casa Lara.

12.30 a 14 horas en Hnos Casa Lara.



GARCÍA SANTOS LIBROS - San Martín 921

11 horas. "Ponchos en vendimia - historias y tradiciones". Muestra y conferencia de la Lic. Silvia Garguir Masera.

11.30 horas. "Millcayac" de Mauricio Chaar, charla sobre los huarpes y su novela. Sorteo de un libro.

12.30 horas. "Degustando en el mundo de Adrián".



LIBRERÍA PÚBLICA GILDO D´ACCURZIO - España 1260

11 a 12 horas. SADE Mendoza presenta: Poesía en Vendimia



LIBROS IVAN MISZEI - Garibaldi 110

10 horas. Sorteo del libro el "Principito" tapa dura con ilustraciones del autor.

10.30 a 11.30 horas. Ballet "El caudillo" con el mejor folclore.

11.30 horas. Sorteo del libro "Vinos y viñedos de argentina" edición bilingüe.

11.30 horas. Presentación del libro "La vid y el vino" escrito por Pablo Lacoste. Este libro examina la evolución de la vid y el vino en el cono sur de América, desde la llegada de los españoles a la actualidad.

12 horas. Gran degustación guiada. Gratis. Para principiantes y público en general a cargo de la Licenciada en Enología PAOLA MISZEI *cupos limitados anotarse con anticipación.

13 horas. Sorteo del libro infantil "Leyendas del mundo " tapa dura ilustrado.