No conocen la mentira: estos son los signos más sinceros del zodíaco

No incurren ni siquiera en mentiras blancas, esas que no tienen víctimas. Algunas personas prefieren la sinceridad en toda ocasión, a pesar de que a veces esto les traiga algunos problemas.

Ser sincero es una cualidad admirable, pero a veces es necesario torcer un poco la verdad para no ofender a nuestras personas más cercanas. En las parejas es lo más común del mundo darle la razón al otro en una discusión -aunque no la tenga- sólo para que se termine el entredicho, y eso es algo que estos signos no pueden hacer.

Mirá quiénes son los más sinceros del zodíaco.

Leo

Los nacidos bajo este signo simplemente no pueden callar algunas cosas. Específicamente, cuando un leo piense que alguien está haciendo algo que no es adecuado, no tendrá forma de ocultarlo. Quizás no lo diga con palabras, pero un gesto o una mirada serán suficientes para hacerle sentir a la persona aludida toda su desaprobación.

Aries

Los arianos son un caso particular, porque si bien la sinceridad es una de las características que más aprecian, a veces pueden dejarla de lado. Lo que pasa es que primero prefieren estar seguros de lo que está pasando y tener el panorama claro antes de mostrar lo que piensan, o bien saben que la verdad puede causar un gran daño. Son situaciones extremas, por lo que se ubican alto en el ránking de los amantes de la verdad.

Cáncer

No tienen capacidad para la mentira, ya que son completamente transparentes. Esto les trae más de un problema, debido a que no son pocas las ocasiones en las que lanzan una verdad en voz alta que probablemente podría haber sido callada. Pero en general sus verdades son necesarias y no caen mal, a pesar de que sean duras.

Escorpio

Nunca ocultan lo que piensan, sobre todo si están enojados. Su forma de ser los supera y no se pueden guardar lo que se les pasa por la cabeza en todo momento. En un momento de ira, escorpio puede destrozar a su adversario con palabras ciertas pero extremadamente hirientes. El escorpiano espera además sinceridad de los demás, y si detecta hipocresía no tardará en alejarse de esa persona.