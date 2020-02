Alexia, una mendocina en Berlín: “Veo más movimiento feminista en Mendoza que en Alemania”

Nació en Mendoza, a los 19 fue a Buenos Aires a estudiar a la UBA y luego de tres años decidió irse a la Alemania. Logro ingresar a la célebre escuela Bauhaus - de arte, arquitectura y diseño- fundada en 1919 considerada patrimonio de la Unesco. Un breve recorrido, desde sus infancia y adolescencia en el que se sentía “sapo de otro pozo” en Mendoza, hasta su presente en Alemania, con su trabajo de mediación artística, y su mirada de la Mendoza, en una conversación tras su visita a los estudios de MDZ Radio durante el programa “No tan millennials”.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA EN MDZ RADIO

Apuntes de una mendocina en Alemania

“Me fui a Buenos Aires con 19 años. Allí estuve estudiando 3 años. En algunos aspectos estaba bien, pero quería estudiar fotografía. Estuve haciendo un montón de cosas. Decidí mudar todas mis cosas a Mendoza y aquí me sentí sapo de otro pozo. Luego me fui a Alemania”.

“¿Cómo ingresé al Bauhaus? Llegué en septiembre del 2009. Uno primero tiene que mandar una carta de motivación para explicar por qué uno quiere ser parte de esa escuela. Luego me invitaron a tener la entrevista. Y al otro día me admitieron. Por otra parte, una parte de mi familia es de Alemania”.

“Hago mediación artística, un puente entre un museo y un grupo de personas. Por ejemplo voy a un museo, trabajo con los contenidos y luego se los acerco a un grupo de personas para transmitírselos de manera horizontal. Algunos de los trabajos me los autogestiono y otros, me llaman de los museos”.

“Vengo una vez al año a Mendoza para ver a mi familia y también para no desconectarme del lugar donde viví 19 años de mi vida. Hay mucho movimiento a nivel feminismo, mucho más que en Alemania. Veo cambios de actitud. En la calle, el acoso es mucho menor, no sé si por reestructuración o por miedo. En Berlín eso no sucede”.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA EN MDZ RADIO