Educación Sexual Integral: “Estamos buscando otro enfoque”, dijo Thomas

“El sistema tiene hoy ineficiencias, cosas que no funcionan bien y tiene cosas que son buenas y no ocurren. Por ejemplo, la Educación Sexual Integral. No tiene que ver con presupuesto, sino en tomar una decisión e intentar hacerlo. Nosotros tenemos la decisión”, afirmó el director general de Escuelas, José Thomas, a MDZ Radio.

Sancionada el 4 de octubre de 2006, la ley N° 26.150 , a lo largo de los años la Educación Sexual Integral (ESI) ha encontrado obstáculos como escasez de presupuesto, docentes capacitados y de horas de clases, pero la principal oposición ha venido de colegios confesionales, quienes promueven una educación sexual que contemple al ser humano en su integridad (es decir, lo espiritual y lo sexual comprendido dentro de una ética confesional que apunte a la integridad de la persona) y no solo al aspecto sexual y reproductivo.

"Es una estructura muy difícil de mover y hay que empujar. Estamos trabajando con Miguel Connocente para ver si le encontramos otro enfoque para poder llegar con educación sexual integral a todas las escuelas con el mismo presupuesto", agregó Thomas.

Uno de los oyentes de “Uno nunca sabe” le dirigió a Thomas el siguiente mensaje: “Propongo que la ESI sea revisada por los padres de cada institución porque no quisiera que a mis hijos le enseñen con ideología y sin ciencia”, a lo que el director general de Escuelas le respondió: “la Ley dice claramente que es con ciencia y sin ideología. Lay Ley ya dice eso, no hay que revisarla. No es bueno que los padres decidan cómo hay que enseñarle a los chicos. Más del 70% de los abusos son intrafamiliares y la mejor forma de detectar un abuso familiar es hablar de educación sexual desde los 4 años en la escuela. La educación sexual integral es un derecho que tiene el niño. Hay que darle un espacio de margen a las escuelas para que le den forma a esto”.

