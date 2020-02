¡Terrorífico! Encontraron un monstruo marino con cabeza de delfín, dientes de tiburón y sin ojos

Hace unos días en la playa mexicana de Destiladeras, puntualmente en Puerto Vallarta, encontraron un extraño animal marítimo que dejó a más de uno con la boca abierta y a otros tanto asustó por su rara forma. Por el momento todavía no se puedo identificar su especie ya que no se sabe si es un animal todavía no descubierto o es una malformación de la naturaleza.

Dicho animal fue hallado por un grupo de personas que en un principio pensaron que se trataba de un delfín pero cuando se acercaron a verlo, notaron de que éste tenía dientes de gran extensión como los de un tiburón y que además no tenía ojos lo que hizo que se asustaran.

Las imágenes del mismo se viralizaron rápidamente en las redes sociales, en tanto que el diario Mirror mencionó que las personas que hallaron a la especie la calificaron como “monstruo del mar” por su extraña apariencia. Por otra parte otros testigos afirman que hay más criaturas de esas cerca de la zona donde fue encontrada.

Lo cierto es que por el momento no se sabe a qué especie pertenece la criatura que sigue aterrando a todos con sus fotos que los cibernautas siguen viralizando en las redes sociales con espeluznantes descripciones de la misma.