Más de 400 mendocinos cambiaron legalmente su identidad de género

Desde la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, más de 400 mendocinos modificaron sus datos de género en sus documentos lo que constituye un gran avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con identidad autopercibida diferente al sexo biológico.

Según información suministrada por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia, desde el 23 de mayo del 2012 (cuando entró en vigencia la ley 26.743) hasta febrero de este año, se realizaron en los registros civiles de Mendoza 431 trámites de cambio de género, de los cuales 307 correspondieron de masculino a femenino y 124 de femenino a masculino. Cabe recordar que estos datos están basados en la cantidad de partidas de nacimiento realizadas.

En tanto, a nivel nacional ya se entregaron en total unos 9.000 DNI con datos rectificados de acuerdo a la Ley de Identidad de Género, hito que se celebró el jueves pasado en Buenos Aires con la entrega de su nuevo documento a la compositora y terapeuta Isha Escribano.

La Ley de Identidad de Género fue sancionada el 9 de mayo de 2012 por unanimidad en el Congreso e implicó un avance trascendental en materia de derechos al permitir que las personas sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género vivenciado. Además, ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado, convirtiéndose a la vez en la primera ley de identidad de género a nivel mundial que no patologizó las identidades trans.

Se trata de un avance fundamental en la visibilización de las identidades autopercibidas y su acceso a los derechos fundamentales. "El hecho de que la identidad autopercibida esté reflejada en lo legal y lo real es importantísimo porque significa que la persona está empoderada para reclamar sus derechos con su documento de identidad", explicó a MDZ la coordinadora de Diversidad Sexual de la provincia, Fernanda Urquiza.

Asimismo, la funcionaria consideró que la ley 26.743, más precisamente en su artículo 12, "es clara al mencionar que solamente con que la persona se autoperciba, el funcionario o quien está recepcionando debe respetar el nombre declarado más allá de lo que diga el DNI". Aclaró que mientras tanto "es necesario tener el documento como uno se autopercibe para que la sociedad cumpla con la ley".

En los últimos años, con los avances en materia de reconocimiento de derechos para la comunidad LGBTI+, Argentina atraviesa un importante cambio cultural respecto a la cuestión del género. "Este cambio cultural está arraigado especialmente en las nuevas generaciones que traen incorporada la Ley de Identidad de Género y no hace falta explicarle las cosas como son. Por el contrario, a la gente mayor le cuesta un poco más asimilarlo, ya sea por su crianza o por su experiencia de vida. Más allá de esas realidades, todos debemos aggiornarnos a la ley, y si uno se resiste a aplicarla está incumpliéndola y se somete al riesgo de ser denunciado", argumentó Urquiza.

Si bien estas herramientas suponen importantes logros para el colectivo trans, aún falta mucho para que otras identidades autopercibidas como los no binarios, queer o agéneros, puedan verse beneficiados en su totalidad, aunque ya hubo pequeños avances y uno de ellos ocurrió en Mendoza, cuando en 2018 Caro Gero se convirtió en la primera persona del país en no ser identificada con un género biológico en su DNI. "Creo que sería un buen modelo para que las demás provincias también lo tomen, al menos hasta que el Renaper (Registro Nacional de las Personas) pueda cambiar el casillero 'sexo' por 'género'. No sería necesario un cambio de la ley, sino un cambio administrativo. Todos tenemos un género que vamos construyendo a lo largo de la vida y nos identifica como tales, y no el sexo biológico", expresó la coordinadora de Diversidad Sexual.

"Buscamos vivir en una sociedad de respeto e inclusión, donde no haga falta que todos los días estemos aclarando cómo nos queremos llamar. Cada cambio que va surgiendo es un antes y un después en esta provincia que sabemos es todavía muy conservadora, pero nos cuesten o no, tenemos que cumplir con la ley", concluyó.