Crimen de Alejo Hunau: el dolor de una madre por la liberación del asesino

Tras 14 años de la sentencia por el crimen del periodista Alejo Hunau que conmocionó la sociedad mendocina, la madre de la víctima, Silvia Ontivero, escribió una carta a los magistrados por el pedido del asesino para obtener la libertad condicional.

"El asesino de Alejo va a pedir la condicional. Le corresponde, ha cumplido 14 años de los 16 de la sentencia. Su hoja de vida carcelaria hace pensar que no se la darán y eso reafirma el doctor Alfredo Mellado, el abogado que elegí y que me acompaña hasta hoy. Sin embargo, eso lo sabremos luego de la audiencia de hoy", comienza el comunicado de Ontivero.

Además, agregó que "podría haber asistido a la audiencia, pero no pude, era demasiado fuerte volver a verlo. En cambio, presenté una carta al Tribunal, que voy a compartir con ustedes, mi familia, mis compañeros y compañeras, mis amigues".

La carta dirigida a los magistrados completa:

He seguido con atención todos estos años la evolución de la vida carcelaria del asesino de Alejo. Muy fuerte la contrafigura: Alejo estudioso, responsable, trabajador, con una carrera promisoria con hito importante: un “Martín Fierro” que fue vivido como un escalón de todo lo otro que buscaba lograr profesionalmente, millones de sueños de enamorarse, consolidar su red familiar , su grupo amoroso de amigas y amigos, fundar una ONG solidaria, etc. etc. etc.

Todo quedó irreversiblemente frustrado ese 23 de noviembre de 2004.

De su asesino, no voy a agregar nada a lo que ya vimos en el juicio y en esta hoja de vida que esgrime para salir antes.

Por un momento, aquel setiembre de 2007, saliendo la condena que hubiera deseado perpetua, no la cuestioné por que sencillamente, nada nos hubiera devuelto a Alejo .

Puse mi corazón y mi mente en modo “ciudadana” y tuve alguna esperanza que todos esos años le sirvieran para estudiar, adquirir un oficio, escribir, en fin tantas cosas que veo en esta hoja que no ocurrieron.

Fui Presa política 7 años de mi vida, toda la dictadura que asoló a nuestro país en 1976. Esa soledad y esa ausencia de libertad, me ayudó a limar mis vértices más ásperos, a reflexionar sobre mis límites, a intentar ser mejor persona.

Fue una oportunidad que no busqué, pero que puesta en esa circunstancia con tantos otros miles de jóvenes en nuestro país, fuimos capaces de encontrar la manera de trastocar un destino que iba al aniquilamiento físico y moral.

Como también pude presenciar acá, en Mendoza, varios actos en la UNCuyo de personas privadas de libertad que recibían su titulo y emprendían con eso una nueva vida al lograr su libertad.

Creo, entonces, que si Arduino, no tiene la oportunidad de salir, tendrá a cambio, una nueva y quizá última oportunidad de darle un vuelco a su vida y aprovechar el tiempo que le queda para instruirse, reflexionar, re aprender este tema de las relaciones positivas y preparase en el tiempo que le queda por salir, habiendo logrado ser un mejor padre, un mejor marido, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor amigo y por ende un mejor ciudadano.

Silvia Ontivero

11/02/2020