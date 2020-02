Choferes drogados: les permitían hojas de coca, pero tomaron cocaína

Un micro de la empresa Chevallier que viajaba de Mar del Plata a Retiro fue interceptado cuando viajaba por la ruta 2 luego de que se recibieran denuncias por "maniobras imprudentes" y tras realizar los test de alcoholemia y drogas a los conductores se confirmó que ambos habían consumido sustancias psicoactivas, informaron fuentes de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).

La empresa emitió un comunicado donde explican que les permiten tomar hojas de coca porque son inofensivas. Pero ellos tomaron cocaína. "Frente a la firme declaración de nuestro personal conductivo negando el consumo de sustancias prohibidas, y ante la utilización de aparatos de medición de narcóticos que han evidenciado su incapacidad de distinguir entre el uso de una sustancia no narcótica, inofensiva y legal como la hoja de coca o de algunos medicamentos de venta libre, de una ilegal, dañina y totalmente prohibida para la conducción como la cocaína, consideramos de vital importancia esperar los resultados concluyentes de las contrapruebas a fin de conocer con certeza los hechos sucedidos", asegura la firma



El hecho ocurrió ayer cuando personal del Destacamento de Policía Vial de Samborombón, a cargo del subcomisario Daniel Gastañaga, recibió las denuncias que involucraban al interno 3.628 de esa empresa, circulaba por la Autovía 2 realizando maniobras imprudentes en cercanías del Destacamento Vial ubicado en el kilómetro 90 de ruta 2.



"Se lo interceptó por las maniobras y se les mandó a hacer hisopado a los conductores ya que habíamos recibido denuncias de gente que viajaba en el micro", dijeron las fuentes policiales. Tras interceptarlo a 300 metros del Destacamento Vial ubicado en el kilómetro 90 de la ruta, se efectuó test de alcoholemia a sus conductores, los cuales arrojaron resultado negativo.



Posteriormente se hizo presente en el Destacamento Vial un inspector de la CNRT, quien procedió al secuestro de la unidad y al traslado de la misma a la terminal de ómnibus de Retiro, para la realización de un "test de sustancias". Los pasajeros fueron trasladados en otra unidad de la misma empresa para completar su viaje y al llegar a Retiro otro test orientativo de sustancias arrojó resultado positivo, por lo que se labró un acta y se secuestraron las libretas de trabajo y licencias de conducir.



Al respecto, fuentes de la CNRT precisaron que a las 72 horas de ocurrido el hecho "se hará una contraprueba que en caso de dar negativo se devolverán las licencias" y, en caso contrario, se tramitará la inhabilitación para ambos choferes por noventa días.



Además del plazo de suspensión de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, las empresas deberán afrontar multas de 30.000 boletos mínimos, informó la CNRT en un comunicado.



El organismo también indicó que en lo que va del año, "el vehículo fue controlado 33 veces, en las estaciones terminales de Mar del Plata, Retiro y Río Cuarto, y no se le realizó ningún acta".



Desde noviembre, la ruta 2 fue escenario de al menos tres accidentes con heridos y muertos en los que estuvieron involucrados micros.



La empresa agregó que "conscientes de que la seguridad vial se construye día a día, que requiere de constante capacitación, y también de mucha rigurosidad (aplicamos TOLERANCIA CERO para el consumo de sustancias no permitidas) continuaremos trabajando incansablemente para la tranquilidad de los miles de usuarios que a diario eligen viajar con nosotros a todo el país".



El 4 de febrero pasado en la ruta 2 volcó un micro que iba de Miramar hacia la zona de General Pacheco, incidente en el que murieron dos personas.



El 27 de diciembre, en la misma ruta, otra unidad de doble piso se salió de la calzada y volcó, cerca de Vivoratá, y más de la mitad de los 56 ocupantes sufrieron heridas.



También en la ruta 2, el 28 de noviembre pasado un micro de dos pisos que trasladaba a 43 alumnos de un colegio de Benavídez y 10 adultos hacia San Clemente del Tuyú en viaje de egresados volcó y dos niñas perdieron la vida.