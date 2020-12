Aborto: postales mendocinas que anticipan una larga madrugada

Con pañuelazos, intervenciones artísticas, concentraciones frente a iglesias y pantallas gigantes instaladas en las plazas de distintas provincias varias agrupaciones que apoyan o están en contra seguían hoy la sesión del Senado nacional que debate un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En Mendoza, la vigilia organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a cientos de manifestantes en la Plaza Independencia. En una tarde con altas temperaturas, las asistentes seguían con expectativas en una pantalla gigante ubicada en el centro de la plaza el tratamiento del proyecto de Ley.



Además en la plaza se colocaron diversos gazebos, entre ellos una de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y otra de la organización Ni Una Menos, y están previstas algunas intervenciones artísticas.

Foto: Romina Abel. @romiabelph

Se seguirá en vivo todo el debate a lo largo de la madrugada, hasta que al final se decida si se aprueba la idea que presentó el Ejecutivo en sintonía con una propuesta que había anticipado durante la campaña presidencial.

Estas son algunas de las impactantes imágenes de una jornada que -pase lo que pase- será inolvidable:



Foto: Romina Abel. @romiabelph

Foto: Romina Abel. @romiabelph

Foto: Romina Abel. @romiabelph

Foto: Romina Abel. @romiabelph

Senadores, llegó el día. Las provincias salimos a las calles y demostramos una vez más que #ArgentinaEsProvida

No le den la espalda al pueblo.

Senadores, salven las 2 vidas.@FrenteJovenAR@unidadprovidaok @MendozaUnidad pic.twitter.com/Rlv8gENBKN — Milagros (@milibitti1) December 29, 2020

En todas las provincias

Las movilizaciones, mayoritariamente del sector que apoya el proyecto, generaron cortes de tránsito y operativos de seguridad, en especial en provincias del NOA donde también se manifestaron y realizaron su propia vigilia con pantallas gigantes los sectores que rechazan la iniciativa del IVE.

Te pedimos que si estás en la marcha subas tu foto con tu cartel y arrobes a @unidadprovidaok usando el hashtag #ArgentinaEsProvida uD83DuDC99uD83CuDDE6uD83CuDDF7



LLENEMOS LAS REDES DE COLOR CELESTE pic.twitter.com/9GiMmDcMvG — Unidad Provida uD83DuDC99 (@unidadprovidaok) December 29, 2020

En el territorio bonaerense, más de 3 "trenes verdes" partieron hoy desde la estación de La Plata con mujeres de esa localidad, Ensenada y Berisso rumbo a Ciudad de Buenos Aires para acompañar el debate del proyecto de IVE.



María Julia Constant, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de La Plata, expresó: "Tenemos muchas expectativas, tenemos muchos años de luchas y por una vez las y los senadores deben representar a las mujeres y las personas con capacidad de gestar".



"Tienen que entender que es un problema de derechos humanos, de salud, y de equidad social, esperemos que esto sea ley, que esta madrugada el voto sea positivo", remarcó con emoción.

Foto: Romina Abel. @romiabelph

Cientos de mujeres con pañuelos verdes en sus cuellos, sus mochilas y con glitter en sus rostros abordaron los trenes rumbo a Capital Federal para acompañar el debate en el Senado de la Nación.

Uno de los flyers convocando al "trenazo".

En Bahía Blanca, en tanto, distintas organizaciones participaban de un pañuelazo para sumarse a la vigilia en el marco del tratamiento del debate en el Senado por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El encuentro organizado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Socorristas en Red y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, entre otros, se realizó desde las 19 en la plaza Rivadavia.



Allí, frente a la comuna, se armó una estructura con una pantalla gigante en la cual los presentes podrán seguir minuto a minuto la sesión en el Senado. El Congreso Nacional también tiene presencia "celeste".

En Mar del Plata, la vigilia se instaló frente a la sede de la Municipalidad de General Pueyrredón, que había colocado una pantalla gigante y parlantes en su puerta para transmitir la sesión del Senado.



En Córdoba, desde las 17 de hoy hubo concentraciones de organizaciones y colectivos sociales en la intersección de Yrigoyen y Montevideo, en la explaza Vélez Sarsfield que está lindante al edificio del Arzobispado, para la vigilia en respaldo al proyecto para la IVE que debate el Senado nacional.

“Es muy emocionante ver y sentir que estamos ante un momento histórico, que no tiene que ver con posicionamientos personales, sino que tiene que ver con la justicia social, con los derechos humanos y la salud pública”, manifestó a Télam una dirigente del colectivo MuMalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), y afirmó que la vigilia se replica en 20 localidades del interior de Córdoba.



Y, detalló que desde 2018, cuando el Senado rechazó el proyecto, hubo “12 mujeres muertas por aborto clandestino, uno de ellos en Córdoba”, y que lo que se pretende con la ley “el Estado se haga cargo de la situación de desigualdad y discriminación hacia nosotras”.

En la ciudad de Rosario, cientos de mujeres participan en la plaza San Martín, frente a la sede local de la Gobernación santafesina, de una vigilia de seguimiento de la votación en el Senado.



“Levantamos nuestros pañuelos verdes para sacar el aborto de la clandestinidad”, dijo una de las mujeres que participaba esta tarde de la vigilia, que se inició con música y grupos de en vivo a las 17.



Tras una conferencia de prensa de las distintas organizaciones agrupadas en el Campaña por el Aborto Legal de Rosario, se realizó un pañuelazo “por nuestra vida, muestra salud y nuestra autonomía”.



En Neuquén, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto realizó su acto en el Monumento a la Madre de la capital provincial, para luego sumarse a la vigilia que se realizará en los Arcos Romanos del Parque Central.



Durante la vigilia se transmitirá el debate en el Senado; habrá una radio abierta; serigrafía; música en vivo; puestos con agua, fruta y alcohol sanitizante; y espacios delimitados para garantizar el cuidado.



"Crecen las especulaciones sobre la cantidad de votos que tendría a favor y en contra. Los lobbys de las iglesias católicas y evangélicas están actuando para evitar que se vote. Por eso es necesario redoblar las fuerzas de la marea verde para arrancar este derecho tan elemental de acceso igualitario a la salud", expresó en un comunicado la referente de la agrupación de mujeres Pan y Rosas de Neuquén, Julieta Katcoff.

En Corrientes, hubo esta tarde actividades a favor de la ley de IVE que se define en el Senado como un "pañuelazo" en la plaza Cabral frente a la Iglesia Catedral y posteriormente con una vigilia en el Patio Cultural de la biblioteca Mariño, donde seguirán el debate por pantalla gigante.



En Catamarca, organizaciones feministas se concentraron en la plaza 25 de Mayo para realizar una vigilia y seguir la sesión en vivo del Senado y con el lema "Vigilia por el Aborto Legal, las militantes organizaron un minifestival con bandas en vivo, un pañuelazo, intervenciones artísticas. Foto: Romina Abel. @romiabelph

En San Luis, los feminismos populares se reunieron en la capitalina plaza Pringles con mesa informativa, stands de artesanos y presentaciones de artistas, mientras en Villa Mercedes, el punto de encuentro fue la plaza del Mercado y en Merlo, la Sobremonte.



Las mujeres y disidencias han manifestado el "más fuerte respaldo" a la senadora María Eugenia Catalfamo por expresar "su voluntad de votar afirmativamente la ley de IVE"; mientras que el resto de los senadores sanluiseños: Claudio Poggi y Adolfo Rodríguez Saá, fueron convocados a "escuchar la demanda del pueblo y votar considerando que el fin de los abortos clandestinos es justicia social", ya que se espera que voten negativamente. Foto: Romina Abel. @romiabelph

En Salta, las organizaciones que apoyan el proyecto de IVE se concentraron hoy en la plaza Güemes y luego marcharon hacia la plaza 9 de Julio a las 17, para mas tarde volver al lugar de la convocatoria para seguir la sesión del Senado de la Nación por una pantalla gigante.



Allí también se realizará una feria de actividades, un pañuelazo y actuarán distintos artistas.



En tanto, quienes se manifiestan en contra del proyecto de ley se reunieron frente al Cabildo Histórico y la plaza 9 de Julio cerca de las 19, hasta que se concrete la votación de los senadores nacionales, por lo que también seguirán la sesión a través de una pantalla gigante. Foto:

@gloriavdelc

Por otro lado, se anticipó un operativo de seguridad especial en los alrededores de la Catedral Basílica, para evitar incidentes.



En Jujuy, la principal vigilia arrancó alrededor de las 17 en la plaza Central, frete a la Casa de Gobierno, donde se programó un pañuelazo para decorar todo el espacio de verde, y además se organizó un festival y una feria feminista.



“La sensación es de puro optimismo respecto a que estén todos los votos para que sea ley”, señaló a Télam Teresa Jordán, una de las referentes de la Campaña Nacional en Jujuy.



“Hoy es un día en el que estamos profundamente emocionadas y unidas en la lucha por la legalización del aborto y vamos a permanecer abrazadas hasta lograrlo, que es lo que aparentemente va a ocurrir”, indicó, por otro lado, Mariana Vargas, referente de la Multisectorial de Mujeres.



En diálogo con Télam, Vargas agregó que si no se consiguen los votos necesarios, igualmente ya “es inmenso lo que se viene ganando” y que "ya no hay culpas por abortar, que es algo que nos tenía tan sufrientes porque no se dejaba de abortar por más que existiera la culpa. Lo que se hacía es abortar en silencio, con dolor, sin decirlo y eso ya cambió”. Foto: Romina Abel. @romiabelph

Por su parte, los grupos autodenominados “pro vida” también programaron una vigilia en la plaza Belgrano de la capital provincial.



En La Pampa, con la convocatoria de todos los colectivos feministas y organizaciones sociales que apoyan el proyecto de IVE se hizo una concentración en la plaza San Martín de Santa Rosa y otras localidades, a la espera de la sanción del proyecto.



En Río Negro, las actividades y la logística de la vigilia en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche están a cargo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Las socorristas, la Asamblea Ni Una Menos y AMMURA Bariloche, que realizaban un festival con intervenciones artísticas, la pintada de un mural y transmisión por pantalla gigante en el Centro Cívico.