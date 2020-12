Estos son los cinco grupos que no podrán recibir la vacuna contra el coronavirus

Se conoció que algunas personas no podrán colocarse la vacuna contra el coronavirus. Según un comité de expertos británico y la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) de Estados Unidos, algunos pacientes sufrieron algunas reacciones adversas luego de recibir la vacuna, por lo cual emitieron el alerta para que quienes aun no se vacunen, puedan evitarlo

Según el documento, son cinco diferentes grupos los que deberían cuidarse de recibir la vacuna por presentar efectos adversos o por falta de información.

Concretamente, quienes puedan evitarlo serán los menores de 16 años. La advertencia se debe a que hasta el momento no hay información sobre su uso en niños y adolescentes. Pfizer y BioNTech no hicieron estudios en los menores, por lo que recomiendan no colocar el medicamento en esos pacientes. O, solo hacerlo en quienes presenten un riesgo extremo de enfermedad.

El segundo grupo son las personas inmunodeprimidas. Sobre este punto el informe aclara que es posible que quienes clínicamente son "extremadamente vulnerables, tengan algún grado de inmunosupresión o sean inmunodeprimidas" no respondan bien a la vacuna. Aún así, instaron a la vacunación de los contactos cercanos de estas personas.

Las personas con problemas de coagulación también deberán tener especial cuidado. Quienes toman algún medicamente anticoagulante podrían tener reacciones adversas en la administración de la inyección intramuscular. En este caso y al igual que en el grupo de menores de 16 años, la administración no se debe dar "a menos que el beneficio supere el riesgo potencial".

La vacuna tampoco fue probada en mujeres embarazadas, por lo cual se desconocen los efectos que podría generar. "Actualmente no hay datos suficientes para sacar conclusiones sobre su seguridad", alertó la FDA.

Finalmente, el quinto grupo que debería evitar la inoculación son las personas alérgicas. Dos personas presentaron reacciones severas y debieron recibir acompañamiento médico en Inglaterra por este motivo.

La inmunóloga Matilde Cañelles comentó al diario español ABC que este tipo de reacciones pueden darse con cualquier vacuna, aunque son extremadamente raras y aparece aproximadamente una por cada millón de habitantes. A pesar de ello, en Estados Unidos se conocieron seis casos que se sumaron a los dos británicos. De modo que instaron a no colocarse la vacuna.