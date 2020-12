¡Es hoy!: 10 tradiciones de Nochebuena para compartir en familia

Hoy es uno de los días más esperados y explotan las búsquedas de frases de Navidad, costumbres de Nochebuena y canciones de fiestas.

Crear recuerdos. De eso se trata. Cada navidad es una oportunidad que se renueva para ver la magia alrededor, estar junto a la familia, los amigos y disfrutar de las pequeñas grandes cosas.

1. Decorar el árbol

Cuando hay niños, decorar el árbol puede ser el mejor de los planes. Todo vale, desde pensar un concepto que tenga que ver con el momento familiar, por ejemplo: llenarlo de chupetes adornados con cintas navideñas si alguien está esperando un bebé, hasta hacer los adornos con las propias manos mediante tutoriales o la propia inspiración. Cualquier propuesta entusiasmará a los más pequeños de la casa y será recordado siempre.

2. Noche de películas navideñas

Nada mejor que entrar en clima con una maratón de films alusivos. Cada año, Disney saca una nueva película. Este año no es la excepción. Noelle, la hija de Papá Noel, tiene un desafío grande como toda una navidad sin riendas. Esta mágica película es un gran plan para la Nochebuena de los más chicos y la apuesta de Disney Plus.



Disponible en la plataforma de streaming que acaba de desembarcar en América Latina es una gran opción, pero no es la única. Desde dibujos animados hasta largometrajes, hay para todos los gustos.

3. Hacer galletitas navideñas

Las galletitas de azúcar son fáciles de hacer y también, perfectas para darles formas navideñas, decorarlas y pasar un buen rato junto a los más chicos haciendo algo que en general les encanta porque implica ¡enchastrarse!

4. Hacer tarjetas de navidad

¿Hay algo que los chicos disfruten más que colorear? Imprimir o dibujar tarjetas con formas navideñas como botas, bastones de caramelos o formas sencillas será genial para que ellos puedan luego rellenar las imágenes con colores.



Los más grandes pueden hacer dobleces y jugar con cartulinas, pegar, sumar papel glasé metalizado y diseñar propuestas para acompañar los regalos de cada miembro de la familia o sencillamente decorar el árbol con lindos deseos para todos.



5. Cantar, tocar y bailar ¡Y a celebrar con música!

Villancicos, música alegre, cualquier opción será válida para pasar una velada distinta, recordando canciones de otras generaciones, versiones renovadas de los clásicos o hits modernos navideños, que los hay a montones. Dejarse llevar, jugar con la voz, el cuerpo y el sentimiento en cada melodía será la consigna.

6. Tour de luces

Hay barrios en donde decoran más que en otros, pero es una buena idea localizar un área en donde las casas o negocios se hayan esperado con la decoración externa y dar un paseo en familia para admirar la gran imaginación de las personas que lo hicieron. Lo fascinante es hacerlo cuando va oscureciendo, para poder apreciar los brillos y las luces.

7. Pensar en los demás

Es la época de la solidaridad, la bondad y la empatía. De acordarnos de lo afortunados que somos y agradecer dando desinteresadamente a quienes menos tienen. En esta nota exclusiva te contamos cómo podés ayudar a diferentes organizaciones argentinas con tu pequeño aporte.

8. Investigar cómo se celebra la navidad en otros lugares del mundo

Hoy no se puede viajar, pero sí soñar. Conocer las diferentes maneras en las que se festeja en otros puntos remotos del globo siempre inicia conversaciones interesantes. Aprender de las variedades, que los chicos conozcan otras realidades hará que respeten esas diferencias culturales y puedan enriquecerse con ellas.

9. Historias familiares

Contar anécdotas o historias familiares construye la memoria de ese grupo de pertenencia, fortalece lazos y genera hermosos sentimientos. No olvidemos contarle a los niños acerca de sus antepasados.

10. Deseos de navidad

En un recipiente o frasco y durante los días previos a la navidad, cada uno en cualquier momento escribirá uno, dos, tres deseos y los arrojará sin nombre junto a los demás.



El 24 a la víspera de navidad podrán leerlos juntos, comentarlos y planificar el modo de ayudar a cumplir cada uno de esos sueños. Seguramente, algunos van a coincidir, lo que despertará sonrisas, y si hay alguna ocurrencia infantil, podrán reír juntos.