Decepción: uno de los tratamientos contra la covid "no dio el resultado esperado"

El grupo farmacéutico suizo Novartis anunció hoy que los ensayos clínicos con ruxolitinib para el tratamiento del coronavirus no mostraron mejoras en casos severos, con lo cual "no dieron el resultado esperado".



"El estudio de fase 3 (la última fase de ensayos humanos) no dio el resultado esperado de reducción del número de hospitalizaciones de pacientes afectados por covid-19 con complicaciones graves (muerte, ventilación mecánica o cuidados intensivos)", informó ese grupo en un comunicado citado por la agencia AFP.



"Aunque el ensayo clínico con Ruxcovid no diera los resultados esperados, seguiremos trabajando con la comunidad médica para analizar los resultados y entender mejor el Covid-19 y la inhibición de la cinasa Janus" (una familia de enzimas), explicó John Tsai, responsable médico de Novartis y encargado del desarrollo de los medicamentos.





El grupo precisó que el hecho de que Ruxcovid no sirva para mejorar la situación de enfermos de Covid-19 "no incide en los ensayos en curso sobre otras enfermedades distintas" al nuevo coronavirus.



El ruxolitinib ya se comercializa para otras indicaciones, bajo el nombre de Javaki.