Se casó con su suegro y ahora la exnovia donará óvulos para que sean padres

Parece difícil de explicar, pero es algo así: un joven dejó a su novia para casarse con su suegro y ahora ella se ofreció a donar óvulos para que la pareja tenga hijos, ya que su padre ya tiene una nena con otro hombre y tal vez desee agrandar la familia con el que era su novio. Clarísimo, ¿no?

La particular historia tiene como protagonistas a un magnate inglés llamado Barrie Drewitt-Barlow, su antiguo yerno y la hija del primero, quien parece tomarse la relación de una manera muy relajada y se puso a disposición de ambos para colaborar con su proyecto familiar.

Drewitt-Barlow estuvo casado hace tiempo atrás con Tony, transformándose en la primera pareja homosexual de Inglaterra en tener hijos propios de forma legal, pero tras varios años divorciados, ahora formó pareja con Scott, el ex novio de su hija.

De la nueva relación entre Barrie y Scott llegó a la vida Valentina, una bebé que es la hija de ambos, pero como no descartan tener otro hijo fue la hija de Drewitt-Barlow y ex de Scott quien decidió congelar óvulos por si ellos desean agrandar la particular familia.