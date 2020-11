Revelan cómo ingresaron al país los hermanos africanos adoptados y abandonados

Los hermanos africanos abandonados en Bahía Blanca por sus padres adoptivos habían entrado al país con visa de turistas. Así lo revelan las primeras investigaciones que buscan determinar la legalidad del procedimiento de adopción de estos dos niños de 6 años que "se encuentran en buen estado de salud", contenidos "en espacio alternativo familiar".

Tras la repercusión que alcanzó el triste caso, ya se ofrecieron a ayudar más de 500 personas.

Según contó la funcionaria de Bahía Blanca que recibió a los chicos, "nunca registraron que los dejaban para no venirlos a buscar. Hoy seguían preguntando por su familia y en qué momento los van a buscar".

"Nunca nos pasó algo así"

Isabel Johanning, odontóloga y misionera costarricense que dirige el hogar de Guinea Bissau donde vivieron reconoció que "nunca nos había pasado algo así". A su vez dijo que no es posible recibirlos de nuevo porque "ellos ahora son los padres y los encargados, y, si no los quieren, deben darlos en adopción a otra familia".



La Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham aseguró que "hace muchos años venimos registrando casos similares", por eso "el Código Civil sigue prohibiendo la adopción internacional".



Fuentes de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº8 a cargo de Marcelo Romero Jardín señalaron hoy que "los dos hermanos habrían ingresado al país con visa de turista" en agosto del año pasado en compañía de sus padres adoptivos, los argentinos Eduardo Rucci y Natacha Perrig, quienes además tienen una hija biológica de 11 años.



Se solicitaron informes a la Dirección Nacional de Migraciones, informes de residencias como así también movimientos financieros de la pareja adoptante, que desde febrero residían con sus hijos en San Martín de los Andes.



Además se dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces para tratar de determinar cómo se llevó a cabo la adopción.

El abandono

Los hermanos fueron abandonados el 17 de noviembre por el mismo hombre oriundo de Bahía Blanca, Eduardo Rucci, que viajó a África para incorporarlos a la familia como otros hijos de la pareja, previo adoptarlos y haber convivido una semana juntos en el orfanato en el que se encontraban.



Según la denuncia judicial, "el hombre llegó a la Comisaría de la Mujer sujetando a los menores de ambos brazos e informando que era su deseo entregar a los niños, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educar".



"El hombre refirió razones personales que dificultan su vinculación y sostenimiento de la vida familiar", dice el expediente.



Los niños se encuentran en perfecto estado de salud, de alimentación y con todos los cuidados necesarios, según informaron desde la Secretaría de Políticas Sociales de la municipalidad de Bahía Blanca.

"Están alojados en un espacio alternativo familiar, muy contenidos, donde trabaja todo el equipo de Niñez, entre ellos psicólogos", se informó.

"Había falta de documentación, datos que no estaban del todo claros, son nenes que tienen su identificación de África pero que no tienen documentación de Argentina, hay fechas de salida del país pero no de ingreso, cuestiones que nos hicieron mucho ruido", dijeron desde la justicia.