Atropelló a un niño de dos años y se fugó: piden ayuda para encontrarlo

El sábado pasado, cerca de las 21.40, Luis (38) y su familia caminaban por la calle Julio A Roca entre el 2900 y el 3100, en el distrito de Ortega (Maipú). "Salimos a dar una vuelta junto a mi cuñado y mi señora. Caminábamos hacia el oeste, a un kilómetro de mi casa, más o menos. Llegado un punto, decidimos pegar la vuelta porque se ponía muy oscuro". Y ahí fue cuando pasó.

El grupo caminó unos metros más. Luis llevaba a su hijito Emiliano (2) en brazos. En eso, de la penumbra salió un vehículo que venía rápido y los chocó. "Nos dio con el costado, yo giré por el impacto y caí", cuenta el hombre. Tenía una mochila que aparentemente absorbió la energía de la colisión. El problema fue el nene, que voló unos 10 metros y cayó a una acequia.

"No alcanzamos a ver el color del vehículo ni nada. Lo único que alcanzó a ver mi cuñado fueron unas luces traseras que podrían pertenecer a una camioneta Amarok, pero no tenemos nada concreto", informa Luis. A cinco metros había un disco de máxima 40.

Desesperación

"Cuando me incorporé me empecé a desesperar, porque no sabía dónde estaba mi hijo. Después lo encontramos en la acequia", recuerda el entrevistado. Al sentir el ruido del incidente, varios vecinos salieron a la puerta: uno llevó al pequeño en un auto particular, junto a su madre y al tío. Y Luis se quedó esperando una ambulancia, "que llegó rápido".

Si alguien vio algo debe llamar al 911

Emiliano pasó por un hospital de Maipú y luego quedó internado en el Español. Los médicos le diagnosticaron rotura de hígado, por lo que aún permanece en observación, aunque se está recuperando.

En las últimas horas, las personas que estuvieron en el lugar del hecho han declarado ante la fiscalía. Pero solicitan que si alguien vio algo o tiene algún dato que aportar se comunique con el 911.