Peligro: todavía no hay protocolo para las playas públicas de Mar del Plata

Más de un centenar de marplatenses participaron este lunes por la tarde en el sector costero de La Perla de un festival pluricultural para expresarse "en defensa de las playas públicas" y solicitarle al Municipio la elaboración "un protocolo" para la utilización de esos espacios durante la pandemia de coronavirus.



Mariano Gemini, referente de la Asamblea por los Espacios Públicos de Mar del Plata, dijo que "urge conocer el protocolo para el sector de las playas públicas". "Es increíble que, a días del comienzo de la temporada de verano, no haya ninguno", añadió.



En ese marco, el activista expreso que "los gobernantes hasta ahora dieron a conocer los protocolos en los balnearios privados, olvidándose de una parte de la sociedad que por falta de dinero recurre al sector público”. "Le gente va a la playa pública y no sabe qué medidas debe guardar para estar en ellas y sobre los baños públicos", dijo.





Este lunes, lejos de la manifestación que una semana atrás realizaron frente al balneario Perla Norte, que culminó con la destrucción de un sector de carpas, el sector realizó un festival pluricultural en donde diferentes artistas de circo, rap, afro y artistas plásticos se expresaron sobre la concientización para proteger el sector público.



Algunos manifestantes expusieron carteles con las leyendas "sí a las playas públicas", "los balnearios privados destruyen el ecosistema" y "la playa no se vende”.



“Venimos expresándole al Gobierno de Guillermo Montenegro nuestra preocupación ante la falta de un protocolo. Faltan pocos días para el primero de diciembre y tanto marplatenses como turistas no sabemos qué medidas van a regir”, expresó Gemini.





“Hace siete temporadas que venimos alertando a los gobernantes sobre la reducción del espacio público en las playas y nunca nos escucharon. Este año tenemos la gravedad que estamos atravesando una pandemia y debemos mantener distancias entre nosotros. No hay espacio suficiente para evitar una propagación del virus”, expresó el activista.



Este fin de semana en Mar del Plata, donde reinó el sol y la temperatura superó los 20 grados, "no había nadie controlando ni indicándole a la gente qué medidas debía tomar", señaló. "Eso es producto de que no hay un protocolo y que todo parece indicar que existen sólo para el sector privado”, agregó Gemini.