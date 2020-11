Detalles de Cabra Corral, el lugar donde murió el banquero Jorge Brito

Eduardo Muratore, secretario de turismo de Cabra Corral, la localidad salteña en la que cayó este viernes el helicóptero en el que viajaba el banquero Jorge Brito, dialogó con MDZ Radio y dio detalles acerca del lugar en el que se produjo el siniestro que le costó la vida al empresario.

"La información que tenemos es que se confirmó el fallecimiento de los dos tripulantes de la aeronave. Esto ocurrió en el Cañón del Juramento, donde nace el río Juramento y la salida de la usina de generación eléctrica de Cabra Corral", explicó Muratore.

Además, dijo que "extraoficialmente, aparentemente el helicóptero se enganchó con el cable más bajo de la tirolesa, que estaba a unos 80 metros de altura".

Respecto de la empresa de turismo y deporte aventura, explicó que se trata de la firma más importante de rafting de Salta y que cuenta con habilitación hace más de 15 años.

"No se sabe por qué iba tan bajo el helicóptero, no había demasiado viento tampoco. La climatología era perfecta, con una tarde despejada. Pero no es una ruta habitual en la que anden helicópteros", añadió el funcionario.

Por último aseguró que en el lugar no había antecedentes de accidentes similares.