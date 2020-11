Un hombre murió de covid en un inhóspito paraje: ¿Cómo llegó el virus?

Don Pedro Troncoso tenía 96 años y vivía en Paraje Yahuincolo, en la provincia de Neuquén. El lugar no figura en el mapa y tampoco puede ser rastreado por Google Map. Desconocen como el coronavirus puede haber llegado al medio de la nada.

En Yahuincolo se puede acceder solamente por coordenadas de algún lugareño. No hay señal de Internet y la posta sanitaria más cercana está a dos horas a pie y allí apenas viven tres familias. Don Pedro Troncoso contrajo el virus el 7 de octubre y nadie sabe cómo se contagió.

Diego Riquelme, médico que asistió al hombre de 96 años, habló con Infobae y contó: “Ese día, Esteban llamó al hospital de Las Coloradas para informarnos que su papá presentaba problemas respiratorios. Imaginate que para concretar esa comunicación tuvo que caminar hasta una lomita para captar la señal y poder hablar”.

Y agregó: “Nos subimos a la ambulancia con la enfermera y nos fuimos hasta allá. Por suerte, el chofer conocía la zona".

Al llegar al lugar, Don Pedro estaba acostado en una cama agitado y sin poder respirar. “Estaba en un cuarto chiquito, sin ventanas, todo oscuro, era un lugar cerradísimo y con poca ventilación; típico de vivienda de campo. Me imaginaba una gripe común, pero no que podía tener coronavirus”, indicó Riquelme.

Lo primero que se preguntó fue: “¿Cómo va a llegar el virus hasta este lugar tan inhóspito donde las familias casi no tienen contacto con gente de afuera?”. Hasta el día de hoy, el médico no lo puede comprender: “Quedé asombrado porque se trata de un virus que se gestó del otro lado del mundo y terminó acá, en el medio de la nada. El recorrido fue inmenso. Era ver el resultado del test y no poder creerlo”.

El médico, muy asombrado por lo que le tocó vivir, realizó una publicación en Facebook: “Tuve que recorrer 70 km campo adentro para buscar a un abuelo. Lo retiré de su lugar, de su gente. Lo saqué así, disfrazado de astronauta, y me pregunté cómo un virus que se gestó a millones de kilómetros terminó en este rincón del planeta”.

Fuente: Infobae