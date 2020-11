No está mal tener confianza en uno mismo, pero cuando esa confianza es exagerada, no es raro que la persona pase a creerse mejor que los demás, algo que generalmente no es cierto. Esto lleva a que las relaciones con sus familiares o amigos más cercanos se vuelvan tirantes y muchas veces se rompan, pero a ellos les cuesta cambiar la actitud. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su soberbia.

Sagitario

Es curioso que uno de los signos considerados más agradables sea también el más soberbio de todo el horóscopo. Lo que pasa es que tienen un exceso de confianza en sí mismos, y no tienen problema en pensar sólo en ellos como si los demás no importaran en lo más mínimo, lo que los hace ser bastante arrogantes de vez en cuando.

Leo

Acá no hay ninguna sorpresa. Los leo pueden ser muy agradables, pero cuando se dejan llevar por la admiración que los que los rodean siente por ellos, no tienen problemas en pasarse a la soberbia, y eso hace que comiencen a mostrar algunas actitudes propias de un tirano, sobre todo si están a cargo de un grupo de personas.

Los leo se pueden transformar en tiranos.

Géminis

A los regidos por Mercurio les encantan que todos los consideren los mejores en todo lo que hacen, por lo que se dedican a engrandecerse a sí mismos a pesar de que muchas veces lo hacen sin fundamento. Su actitud puede llegar a ser caricaturesca, pero no les quita que por momentos sean muy soberbios.