Los 3 alimentos muy bajos en grasas que hasta hoy no tenías en cuenta

La alimentación saludable es una de las claves para el bienestar cotidiano de mente, cuerpo y espíritu. Algunos de los secretos para tener en cuenta y poder lograrla consisten en apuntar a una nutrición variada, consciente y beber mucho líquido.

Para esto hay que conocer e informarse sobre las propiedades de los alimentos, las necesidades del cuerpo y adentrarse en el mundo de la healthy food.

La alimentación consciente, afortunadamente, se convirtió en tendencia global. No por nada la actriz de Hollywood, Gwyneth Paltrow, creó en su página Goop. Cuidar lo que se come está vinculado ya no sólo a la belleza sino la verdadera nutrición, con información y basada en la decisión responsable.

Sin embargo, a veces la rutina y la falta de imaginación conducen a una alimentación monótona.

Alimentos aliados bajos en grasas para sumar a la rutina

¡A no desesperar! No hace falta glam ni preparaciones complicadas. Sólo tener a mano los alimentos adecuados.



Y es que existen ciertos alimentos sencillos de preparar y consumir que pueden estar en la cocina siempre y colaborar en la meta de mantenernos saludables. A continuación, 3 ejemplos para tener en cuenta:

Espárragos

De un alto poder diurético aportan pocas calorías, unas 20 cada 100 gramos, y solo 0.12 g de grasas. De hecho, contienen fibra (1.6), proteínas (2.4) e hidratos de carbono (3.88).



Tienen fósforo, potasio, hierro y calcio. Se destacan por ser antioxidantes previniendo el envejecimiento celular y también aportan vitaminas C y E. Además, si se busca bajar de peso es considerado un alimento con calorías negativas. El cuerpo quema más calorías procesándolos que lo que éste le aporta.



Se pueden cocinar con pastas, untar con queso descremado o envolver en jamón crudo para lograr un delicioso snack de verano.

Kale

Seguramente lo has escuchado o visto en muchos videos de las redes sociales. Se trata de un tipo de col rizada, que aporta pocas calorías a cambio de un alto valor nutritivo.



Está muy de moda por ser un súper alimento: completo y fácil de incorporar a distintos platos o bebidas.



Como casi todos los alimentos verdes es muy nutritivo y versátil. Se puede consumir crudo y cocido, en ensaladas, tartas, acompañado de carnes o en jugos verdes.



Es bajo en grasas saturadas y colesterol. Una taza contiene 33 calorías y aporta calcio, vitaminas A, C y K, minerales, antioxidantes y fibras. Se puede añadir a sopas, cremas, sándwiches o salsas.



Jengibre

Según investigaciones realizadas por The National Institute of Health en Estados Unidos, el jengibre provoca un efecto termogénico que elimina grasa saturada. Además, tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y componentes bioactivos que mejoran la metabolización de nutrientes y mejora la digestión.



Es conocida como la “súper raíz“ por ser un tallo subterráneo similar a la cúrcuma o el cardamomo, muy utilizado como medicina natural por sus beneficios. Es bueno para eliminar toxinas, regular el sistema digestivo, desinflamar órganos, equilibrar los niveles de azúcares, reducir presión arterial y aliviar resfriados.



Al ser tan saludable es aconsejable incorporarlo la dieta habitual como condimento, té o agregado a jugos y bebidas licuadas. Se consume crudo fresco, seco o molido.



En todos los casos es necesario consultar a un médico nutricionista que pueda orientar a cada persona en dirección a una alimentación adecuada para su estado general de salud.