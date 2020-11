Exigen a la OMS que declare a los aerosoles como causa principal de contagio: ¿Qué son?

Profesionales de la salud y de otras áreas de distintas partes del mundo lanzaron una petición en Change para reunir firmas en reclamo de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) "divulgue cuanto antes, con claridad y contundencia que la transmisión principal del SARS-CoV-2 es debido a los aerosoles".



De esta forma, piden urgentes precisiones en relación a la contagiosidad a través de partículas pequeñas que se emiten y quedan más tiempo en el aire que las gotas debido al impacto que tiene esta información en las formas de cuidado.



La petición (change.org/CovidAerosolesOMS) fue impulsada por @covidisairborne, un colectivo de personas de diferentes profesiones y países que comparte y difunde estudios científicos en los que se demuestra "la relevancia que tiene la transmisión de coronavirus a través de los aerosoles, que muchos expertos señalan como la principal vía de contagio", describió Lucía Lara, una ingeniera española que vive en Suiza.



La mujer recordó que "los aerosoles son pequeñas partículas que emitimos al hablar o respirar y que por causa de su tamaño pueden permanecer en el aire durante más tiempo e infectan al ser inspirados por inhalación; por eso la importancia de la ventilación en los espacios cerrados y el tener bien ajustado el barbijo para disminuir el riesgo de contagio".





"La idea de realizar esta petición surgió en Twitter, entre un grupo de personas que previamente no se conocían pero que tenían en común su preocupación por la poca importancia que las instituciones locales le daban a la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles", describió Lara.



"En España, muchas escuelas tienen prohibido abrir las ventanas o poner filtros de aire, eso mismo sucede en escuelas de otros países. Otro ejemplo es el personal sanitario sin medidas de protección adecuadas, en nuestro grupo hay unos 10 médicos y nos relataban sus experiencias", detalló.



A través de ese intercambio, las y los activistas identificaron que "muchas de las instituciones de cada país no ponen medidas adecuadas porque, de acuerdo con la OMS, no hay evidencias de que la transmisión por aerosoles sea una vía mayoritaria".



La mujer recordó que el hashtag #COVIDisAirborne existe desde marzo. "Nosotras y nosotros lo adoptamos como bandera luego de que la OMS tuiteara el 28 de marzo ("FACT: #COVID19 is NOT airborne") que el coronavirus no se transmite por aerosoles". "Después de este mensaje tan contundente, la OMS ha ido aflojando su posición pero no es lo suficientemente clara como para que llegue el mensaje a toda la población", añadió.





En este contexto, el investigador español José Luis Jiménez -profesor de la Universidad de Colorado en Estados Unidos y uno de los máximo referentes a nivel mundial del estudio de la transmisión del virus por aerosoles-, compartió la petición en las redes sociales e indicó que "no soy parte del grupo que la escribió, pero recomiendo muchísimo que todos la firmemos; es importantísimo aclarar cómo se transmite el virus para luchar contra él".