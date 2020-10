Una provincia habilitará las clases presenciales, pero en forma limitada

Santa Fe se convirtió en la primera provincia que anuncia el retorno a las clases presenciales, pero que será en forma limitada solo para 50 escuelas rurales que cuentan "con todas las condiciones sanitarias" para el regreso y no requieren el traslado de docentes.

"La semana que viene estaríamos pensando un cronograma de primera vuelta a clases de directivos y asistentes escolares y en breve la vuelta de las alumnas y alumnos a estas escuelas rurales", anunció la ministra de Educación, Adriana Cantero.

Según precisó, "esta primera muestra tendría unas 50 escuelas y unos 850 o 900 alumnos y es el primer escalón de la posible vuelta a la presencialidad en la ruralidad".

Si bien no se dieron a conocer cuáles son los establecimientos que retomarán en breve el dictado de clases presenciales, la funcionaria aclaró que están ubicados en zonas rurales de los departamentos del centro-norte de la provincia, en los que se han detectado pocos casos de coronavirus.

Situación actual de casos confirmados de #Coronavirus, ocupación de camas críticas y generales.



+INFO: https://t.co/Kdqa6aXJIM pic.twitter.com/ReBDV2CP4w — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) October 9, 2020

Cantero dijo que se trata de escuelas que "están hoy con todas las condiciones sanitarias", lo cual "significa que sus maestros no se trasladan de localidades o parajes en los que ha habido Covid, sino que no tienen Covid en la localidad y cuentan con los edificios en condiciones seguras".

Además, señaló que "tienen los recursos humanos necesarios e implementaron el protocolo de desinfección y limpieza". "Estamos pensando para ellos una propuesta pedagógica", sostuvo en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Télam.

En cuanto a la posibilidad de extender el ciclo lectivo, Cantero afirmó que "no hemos hablado de extenderlo" pero "lo que sí pensamos es que el tiempo que antes se dedicaba a los exámenes o a instancias de recuperación, van a ser utilizados en intensificación pedagógica".