De terror: encontró una pieza secreta llena de muñecas

Ronney, una usuaria de Tik Tok, nunca se imaginó que corer un viejo armario podría tener un secreto oculto.

"Compramos esta casa hace unos meses –comentó- y estuvimos limpiando los distintos muebles y armarios y hoy estuve trabajando en este. Como pueden ver: la anciana que vivía acá guardaba muchas cosas. Pero noté que este mueble se mueve, así que me puse a mirar en detalle y noté que hay un espacio detrás, como una habitación".

Mientras filmaba con un celular y se iluminaba con una linterna, descubrió que detrás de la estantería había un misterioso cuarto secreto. Lo primero que encontró es un viejo muñeco bebé que le dio un buen susto.

"Bueno, acá estoy de vuelta y voy a explorar este cuarto escondido. No hay nadie en casa en este momento así que no sé si es una buena idea, pero me muero de la intriga para ver qué es lo que hay acá –dice mientras graba-. Parece que acá hay juguetes viejos, mucha decoración, cajas, tazas. Ok, estoy un poco confundida acá ¿por qué escondió estas cosas? No sé voy a empezar a ordenar todo esto y ver qué más hay acá adentro".

No fue el único video que grabó del lugar. Un tiempo después mostró su retorno al lugar con la intención de limpiar. "Pasaron meses desde que abrí este cuarto secreto. Hoy es el primer día que vuelvo y decidí limpiar todo. Este cuarto simplemente me inquieta bastante y la verdad, me siento realmente incómoda acá atrás".

"Limpié todo y quiero que vean algunas de las cosas divertidas que encontré. Una caja con tazas chinas, que tienen estas extrañas figuras que parece que a todos ustedes les encantaron. Pero lo mejor es esta vieja caja con monedas antiguas y billetes viejos. No revisé todo pero puedo ver relojes antiguos. Hay una moneda que data de 1890 y es solo una de muchas", contó mientras describía lo que encontró en la habitación.

"Después de todo esto voy a cerrar este cuarto para siempre". Y para terminar a tono con noche de brujas, cerró diciendo: "Creo que todo esto debería ser restituido a quienes son realmente los dueños de todo esto... Y esas serían ustedes, chicas", apuntando a una muñeca.