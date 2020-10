Dolor por el fallecimiento de un joven periodista y sommelier mendocino

El estupor y la congoja son generales en el mundo del periodismo y de la sommelierie. Alberto Navarro, licenciado en Comunicación y Sommelier, falleció repentinamente ayer.

El joven, oriundo de Malargüe, se desempeñaba trabajando en la Casa de Malargüe en Mendoza, había transitado el coronavirus a fines del mes de agosto, e incluso había recibido internación. Trabajador, simpático, divertido y muy querido, el joven además escribía un blog sobre vinos y participaba en programas de radio, llegando a ser co-conductor.

Alberto, en su rol de Sommelier.

Profesores de la Universidad Maza, compañeros, comunicadores, bodegueros, sommeliers y enólogos son muchos de los que expresan su penar a través de las redes sociales.

Según informan escuetamente desde el municipio sueño, el joven dejó de existir debido a una falla multiorgánica. El propio Alberto fue el que posteó en su cuenta de Facebook la experiencia vivida al contagiarse de coronavirus, en el mes de agosto.

"Estimados amigos y contactos quería comunicarles que tengo coronavirus.. La verdad no sé como pasó, mi rutina era ir a trabajar, ir al súper y volver a mi casa, evité juntadas clandestinas, visitas en mi casa y me pasó. Eso quiere decir que el virus está en todos lados. El día sábado tuve un fuerte dolor en los pulmones, casi no podía respirar, un dolor que nunca había sentido en mi vida, pasaron las horas y tuve fiebre alta 40º eso me dejo de cama con escalofríos muchas transpiración, delirio, mareos. Es horrible, sentís que te vas a morir", explicaba Alberto en su posteo.

"El domingo seguía peor, llame a un medico de Osep, el me envió una ambulancia, vinieron a mi casa me revisaron y dijeron que era caso sospechoso, le deje el perrito a mi vecina porque no sabia si quedaría internado. Llegue al Hospital del Carmen en una ambulancia, nunca había viajado en una. En el camino, miedo, incertidumbre, nervios, horrible la sensación. Llego; me toman los datos y me aíslan en un salita. Cada una hora me realizaban chequeos, primero respiración, una hora después me hisoparon y la siguiente hora me realizaron una placa de tórax la cual salio bien. Luego de tres horas interminables el doctor me dijo que era preferible volver a mi casa, que vivo solo, y es preferible eso a que me internen, el resultado estaría en unos días, y así fue".

"Seguía con fiebre de 40º me escribe el doc y me dice 'Albert sos positivo de covid'. Si bien no tuve los síntomas que los medios dicen, tengo olfato gusto, pero el cansancio en el cuerpo es muy fuerte, avise a mis compañeras de trabajo con quienes había tenido contacto, avise a mi jefe para que desinfecten la oficina. Esto no es de victimización, es como fue y como estoy llevando esta pesadilla. El virus está, el riego está, no hay que subestimar al virus".

"Agradezco al personal de Osep ellos están dando la vida por nosotros. Quedémonos en casa es la mejor solución, no nos relajemos, usen tapaboca, alcohol , lavado de manos. Me paso a mí, le puede pasar a cualquiera, hoy mi fiebre ha bajado pero el cuerpo está raro. Agradezco a los que me han escrito y las fuerzas, eso me fortalece, cuidémonos, estamos en el pico de contagios evitémoslo", finaliza.