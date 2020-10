La viuda que se hizo TikTok y ahora es furor en las redes sociales

Esta mujer, que vive en Orán y tiene más de 700.000 seguidores en Tik Tok, comenzó a incursionar en la plataforma en 2018, luego de que una sobrina la invitara a hacer un Tik Tok que tuvo una gran repercusión:

Es que la abuela atravesaba un duelo por la muerte de su marido y comenzó a hacer más videos y los usuarios (“los chicos”, como les dice ella) la quisieron desde un principio. Tita relató que siempre fue aficionada a cantar, bailar y actuar, pero que nunca se preparó.

“Me tomaron más cariño cuando publiqué un video tatuándome los nombres de mis cinco nietos”, recordó y agregó: “Con Tik Tok me distraje, me sentí acompañada, mi vida cambió para bien”, sostuvo la abuela al diario La Gaceta.

“Soy el adulto mayor con más seguidores de Argentina. Me llamaron de un canal de televisión, de una cadena de supermercados para hacer una publicidad y yo no lo puedo creer. También me siguen algunos famosos, me siento observada, pero es un halago”, agregó.

Así es como Tita tiene más de 700 mil seguidores, de los cuales el 50% son de Argentina, después le siguen México y otros países de Latinoamérica.

“Me guío por las estadísticas. También tengo en minoría seguidores de Abu Dhabi, de Asia, que no sé qué es lo que verán porque no me entienden el idioma” se rió. También contó que tiene “haters “(usuarios a los que no les gusta su contenido) y comentarios malos, pero que no los tiene en cuenta. “Intento recordarme que es un juego, una diversión, y solo le saco lo positivo, que ya es mucho”, dijo.

¿Ya la viste?