¿La RAE está por aceptar el lenguaje inclusivo?

En una decisión que en principio podría aparentar un avance inédito, la Real Academia Española (RAE) anunció que analiza incorporar a su diccionario el pronombre inclusivo "elle", al que definió como "un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes".

Sin embargo, dicho análisis lo lleva a través de su "Observatorio de palabras", el cual fue presentado como como un espacio que "ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc.".

Según explican, se trata de "información provisional", ya que "no está contemplada aún en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro" y aclaran que "la presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso".

De hecho, otras palabras que están siendo estudiadas por el Observatorio de la RAE son: transfobia, ciberataque, porfa, bot, mutear, logear, videollamada o encuarentenar.

Norma Loto, docente, periodista e integrante del Círculo de Lingüistas Feministas, aseguró en en conversación con la agencia de noticias Télam que "no hay mucho que festejar" y explica: "Es el observatorio que analiza usos y costumbres, esto no implica ingresar en el diccionario pero además hay que pensar por qué es importante el ingreso a un diccionario que responde a los intereses de la Real Academia Española".

"Necesitamos lenguaje no sexista y no binario, no necesitamos la legitimación de la RAE ni tampoco un diccionario", subrayó.

"El lenguaje inclusivo, el no sexista y no binario crece y avanza 'in situ'. Es decir, dependiendo de cada sociedad y sus avances sociopolíticos. Los cambios van de abajo hacia arriba", señaló la docente universitaria, y aclaró que "el diccionario tiene dos funciones: da legitimidad a las palabras que nosotras utilizamos y legisla porque dice si esto está bien o no, entonces hay que ver a qué precio, con qué etiqueta estamos esperando que la RAE acepte la palabra 'elles'".

A su vez, expresó que "el lenguaje ayuda a la percepción de la realidad. Ojo: eso no quiere decir que el lenguaje determine pero ayuda a cambiar nuestra percepción del mundo" y pone como ejemplo la inclusión en Suecia del pronombre hem a los ya establecidos hon (ellos) han (ellas) donde esto se oficializó en 2015 después de una lucha de años.

"La lengua española tiene fronteras muy porosas y no espero que la RAE acepte nada. El lenguaje vive y revive todos los días", advirtió Loto.