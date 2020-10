Vuelos a Miami desde Buenos Aires: ¿Cuáles son los protocolos?

Aunque permanecen cerradas las fronteras de más de 70 países, algunos otros ya comenzaron con las aperturas bajo estrictas políticas de seguridad sanitaria, tanto en los aeropuertos como en el procedimiento de llegada inicial.



Para fortuna de los argentinos que suelen hacer turismo en Miami, desde septiembre la aerolínea American Airlines retomó los vuelos que unen Buenos Aires con este destino, mientras que Aerolíneas también abrió la posibilidad de llegar allí desde Ezeiza.



De esta manera, con los cuidados para no propagar el virus, viajar a Florida es posible. No obstante, según informa la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, los ciudadanos estadounidenses no pueden ingresar al país por el momento.



De acuerdo al último decreto presidencial, Argentina permanece bajo el distanciamiento social obligatorio en casi todo su territorio, lo cual limita viajes, encuentros entre personas y otras actividades sociales.



Mientras tanto, los vuelos de cabotaje están restringidos al mínimo para casos especiales y funcionan con protocolos para minimizar los contagios.

¿Cuáles son los protocolos para viajar a Miami?

Para empezar, al salir de Argentina hay que firmar una declaración jurada que indica que no se solicitará repatriación en caso de que se corten los vuelos. Las autoridades también exigen tramitar el permiso de circulación, el de viaje internacional y la declaración jurada de salud del pasajero.

Por otra parte, el vuelo está sujeto a cancelaciones ya que, si bien no funcionan con el pasaje de abordo completo, sí tienen un cupo mínimo sin el cual no despegan.

Cabe aclarar que la frecuencia no es igual que la establecida pre-pandemia, pero sí se trazó un cronograma que mantiene cierta regularidad de vuelos Buenos Aires - Miami.

Al menos en esta primera etapa de directivas, no es necesario el certificado covid-19 negativo para viajar, aunque sí se toma la temperatura antes de abordar al avión con termómetro digital y se apela a la responsabilidad individual si se presentan síntomas compatibles con el virus.

El espacio físico fue adaptado con señalizaciones para mantener distancia en el piso y dársenas de higiene provistas de alcohol. A su vez, los mostradores habilitados se encuentran más espaciados y están protegidos con separadores.

Todas las gestiones que sean posibles de realizar de manera digital se harán de esta forma para evitar el intercambio de papeles, incluido el chequeo de documentación, que se deberá mostrar de forma física y sin entregar cuando sea requerido por parte de las autoridades del aeropuerto o la aerolínea.

Por precaución se sugiere prever mayor anticipación en la llegada para cumplir con los trámites de migraciones, que se llevan a cabo con distanciamiento social.

Para seguridad del viajero las aerolíneas garantizan la ventilación del avión, gracias a los nuevos sistemas modernos que permiten adecuarse a los protocolos de higiene requeridos internacionalmente. Se mantiene el uso del tapabocas y se asegura la desinfección de toda la aeronave incluida la cabina.

Durante todo el tiempo que se transite en el aeropuerto es obligatorio el uso del barbijo, así como también el cumplimiento del distanciamiento social con otros pasajeros y el personal del lugar.

Asimismo, es clave tener a mano el pasaje de vuelta, en caso de que Migraciones lo solicitara. El sistema Global Entry, que agiliza el ingreso a Estados Unidos, funciona de manera normal.

En cuanto a la posibilidad de comer o beber dentro del aeropuerto hay una guardia mínima de locales comerciales que incluyen el take away o delivery, abiertos con todos los protocolos de higiene para cuidar a clientes y empleados.

De esta forma, la intención es mantener la conectividad controlada y reponer los vuelos regulares apenas los índices sanitarios así lo permitan.