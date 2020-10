Después de meses cerrado, el club de la UNCuyo abre sus puertas

Con el aval del Comité Epidemiológico, autorizaron finalmente el reinicio de las prácticas de las actividades deportivas y recreativas en el Club UNCuyo. Este espacio dependiente de la Dirección General de Deportes, Recreación y Turismo de la Secretaría de Bienestar Universitario apuesta a la apertura progresiva de sus puertas.

Este lunes 19 de octubre ya se habilitaron las oficinas administrativas para los trámites (pagos y turnos) que implica la vuelta a la actividad que se comenzaron hoy.

El club se convierte, así, en el primer espacio de la Universidad -más allá de los servicios esenciales- que retorna a la presencialidad, de acuerdo a los permisos de la nueva etapa de distanciamiento social decretada por el Gobierno de Mendoza (694 y 700/2020) y cumpliendo estrictamente con el Protocolo de Ingreso y Permanencia para Gimnasio y Actividades Deportivas creado en consonancia con las normativas provinciales vigentes.

La vuelta, en detalles:

Paso 1

En primera instancia, para el retorno a la actividad es necesario tener la cuota al día (socios y deporte) para lo que se sugiere consultar por las condiciones y facilidades de pago.

Una vez efectuado, deben enviar un mail a deportesuncu@gmail.com con apellido, nombre, DNI del socio o socia (en caso familiar, datos de todos los miembros), actividad por la cual realiza el pago, categoría (adherente, universitario, código 61, etc.) y foto del comprobante de pago.

Las vías de pago, son las siguientes:

Transferencia bancaria:

Alias: CIFRA.YESO.PERA

CBU: 0340060900100586847007

CUIT: 30-63044155-9

Mercado Pago: usuario Mercado Pago: uncuyodeporte@gmail.com

Efectivo y tarjeta de crédito: Atención en la oficina Socios solo con turno. Horario: 9 a 20.30 horas . Para solicitarlo se deberá tener en cuenta la terminación del DNI, completar un triage (con validez de 48 horas). Ingresar para pedir turno.

Paso 2

Acorde a las políticas de distanciamiento social debido a la pandemia, se permitirá la realización de actividades por turnos, de acuerdo a la que practiquen. Entre otras consideraciones, es necesario que revisen los cronogramas del deporte Universitario y Federado y que contemplen:

Tener entre 18 y 59 años y no ser parte de un grupo de riesgo ( tener enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas, oncológicas, diabetes, inmunodeficiencias, insuficiencia renal, entre otras).

Aceptar las condiciones de permanencia en el Club.

Se deberán pedir turnos para todas las actividades del deporte universitario: gimnasio socios, CUDA, DRU, acrobacias aéreas, etc: ingresar al enlace.

Para las disciplinas del deporte federado: hockey en línea y sobre césped, softbol, patinaje artístico, básquet, vóley, balomnano y futsal, etc comunicarse con el coordinador de cada deporte. En el tenis el profesor se comunicará con los interesados.

Solo los turnos para el gimnasio se deberán pedir según la terminación del DNI.

Se podrá optar por una sola actividad. Los turnos son personales e intransferibles.

El turno en el gimnasio tendrá una duración de 1.15 h., excepto aquellos dados para martes y jueves que podrán extenderse hasta 1h 45 min. Para el resto de las actividades deportivas la duración será de 1 hora.

Cupos: 10 personas por actividad por turno. En el gimnasio se establece un cupo máximo de 20 personas.

Permisos de circulación: el turno online se otorga en PDF. Para el resto de los turnos, se enviarán por mail.

Paso 3

Con respecto al ingreso al Club, hay que considerar que si se tienen síntomas compatibles con COVID-19, no podrán asistir al turno asignado. Además, que se recomienda asistir 10 minutos antes de la hora del turno, que podrán ingresar a pie (solo pueden acceder con motos y bicicletas) y que deberán presentar DNI, triage actualizado y declaración jurada, preferentemente impresa.

También es obligatorio asistir con un kit personal: tapaboca, guantes de entrenamiento, botella de agua (que no se podrá recargar), toalla y alcohol en gel. Al ingresar al Club se medirá la temperatura corporal y se registrarán los datos personales y el horario de asistencia; si se detectan síntomas de COVID-19 se activará el protocolo correspondiente.

Paso 4

En lo que concierne a la permanencia en el Club, debe considerarse que es obligatorio el distanciamiento de 2 metros entre personas y el uso de tapaboca. Que se sugiere no utilizar anillos, pulseras, aros y tener el cabello recogido; usar el baño solo en casos indispensables (no se podrá acceder al vestuario ni a las duchas); y que antes de entrar a los espacios deberán desinfectar las suelas del calzado en el sector correspondiente.

Otros puntos a tener en cuenta es que no se puede compartir material de entrenamiento en las clases grupales. En el gimnasio, una vez finalizado el ejercicio, se deberá limpiar con pulverizador y papel la máquina o el material de entrenamiento y no podrán compartir elementos personales ni de trabajo (botellas, vasos, utensilios, toallas, etc.)

Se recomienda evitar el uso de celular; retirarse del Club inmediatamente finalizado el turno ya que, entre ellos, se realizará una limpieza y desinfección de pisos y superficies comunes.